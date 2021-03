Dupla ligada a facção em Caucaia é procurada pela Polícia por homicídios

As polícias Civil e Militar do Ceará procuram por dois homens, com mandados de prisão em aberto, suspeitos de cometer vários homicídios em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nos últimos dias.

Henrique Darlyson Flôr do Nascimento, o 'Bola', e Francisco Vitor Almeida de Azevedo Lima, o 'Vitor Oião', integram uma facção criminosa nascida em Caucaia - originada dentro de uma facção carioca - e recebem ordens Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago', mesmo este tendo sido preso em julho do ano passado, segundo informações repassadas por uma fonte de uma vinculada da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

'Bola' e 'Vitor Oião' estão com mandado de prisão em aberto por um homicídio desde setembro de 2020. No processo em questão, a dupla é acusada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de matar Francisco Saraiva da Silva, no bairro Jandaiguaba, em Caucaia, no dia 14 de junho do ano passado.

Homicídios em março

Caucaia registrou ao menos sete assassinatos (inclusive um duplo homicídio), somente neste mês de março de 2021. O principal alvo da quadrilha comandada por 'Mago' é uma facção cearense, devido a disputa pelo tráfico de drogas. E a suspeita é de que 'Bola' e 'Vitor Oião' tenham cometido alguns desses crimes.

Entre as vítimas, está um homem de 31 anos, com passagens pela Polícia por roubo e crime contra a administração pública, morto a tiros no bairro Planalto Caucaia, na última quarta-feira (3). Já Willame de Oliveira Melo, 34, foi assassinado a tiros e ainda sofreu pedradas na cabeça, na Rua Maria da Paz Ferreira, bairro Conjunto Metropolitano, também na quarta (3).

Os dois crimes são investigados pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil. Denúncias sobre a localização dos suspeitos podem ser feitas para os números 181, 190, (85) 3101.3360 ou (85) 98198.7555 - WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.

Facção em Caucaia

A facção nascida em Caucaia é acusada de matar pelo menos 18 pessoas, entre os anos de 2016 e 2020. O criador do grupo criminoso foi Alban Darlan Batista Guerra, o 'Darlan', foi morto em um confronto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, naquele Estado, em 31 de julho do ano passado.

Legenda: Mesmo foragido, Darlan mantinha forte atuação no mundo do crime no Ceará Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

'Darlan' era o braço-direito de Francisco Cilas na facção carioca em Caucaia. O 'Mago' foi preso no dia 8 de julho de 2020, em um apartamento em Teresina, no Piauí, em uma operação das polícias Civil do Ceará e daquele Estado. Tanto ele como 'Darlan' estavam na lista dos mais procurados da SSPDS-CE, com promessa de recompensa de R$ 10 mil por informações da dupla.