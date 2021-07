Filho de chefe Nº 1 de facção criminosa de Caucaia que era dono de anel templário é preso

O filho do chefe número um de uma facção criminosa nacional com extensão em Caucaia, que era dono de um anel templário por ser da alta hierarquia da organização, foi preso na terça-feira (6) no bairro Serra da Tucunduba, na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza. A captura foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública na quarta-feira (7).

De acordo com a pasta, Kildary William Cavalcante Rebouças, de 24 anos, integra o grupo do pai, Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago', de 44 anos. O bando também tinha como "cabeça" Alban Darlan Batista Guerra, morto em 2020 durante um confronto com policiais civis no Rio de Janeiro.

Francisco Cilas é apontado pela Polícia Civil como o responsável por diversos crimes no Ceará. Ele estava foragido desde 2016 - incluso na lista dos mais procurados - e foi preso em 2020 no Piauí.

Na ocasião, os investigadores apreenderam um anel templário na posse de 'Mago'. O objeto, que é usado por membros da alta hierarquia das facções criminosas, tinha a descrição 'MG', referente ao apelido dele.

Ofensiva

Policiais militares da Força Tática (FT) do 12º Batalhão chegaram até o jovem depois de saberem que pessoas estavam realizando tráfico de drogas no bairro e planejando homicídios.

Com Kildary William, foram apreendidos 77 pinos de cocaína, além de sete gramas de maconha e uma quantia em dinheiro.

Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por tráfico de drogas. O suspeito já tem passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e desacato.