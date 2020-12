Irmãos de suspeito de tráfico ligado a Alban Darlan são mortos a tiros em Caucaia

Legenda: Irmãos de suspeito de tráfico que está preso foram mortos em Caucaia Foto: Reprodução

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de dois irmãos, na manhã desta terça-feira (8), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram assassinadas a tiros quando iam trabalhar em uma obra.

De acordo com a Polícia Militar, Juciel Almeida de Sousa, 24, e Gabriel Almeida de Sousa, 25, eram irmãos de Daniel de Almeida de Sousa, conhecido com "Bola", preso no último mês de abril, suspeito de integrar uma facção criminosa atuante em Caucaia e pela ligação com Alban Darlan, morto em confronto com a polícia em comunidade no Rio de Janeiro.

Trabalho em obra de rodovia

Ainda segundo informações da polícia, as vítimas trafegavam em uma moto pela Estrada de Santa Rosa, quando foram surpreendidas pelos atiradores que também estavam em uma motocicleta. Os irmãos estavam fardados e trabalhavam em uma obra em uma rodovia. A polícia afirmou ainda que Juciel tinha passagens por receptação. Ninguém foi preso.