Em duas operações, polícia recupera mais de 60 celulares furtados no Interior do Ceará

Duas operações policiais, uma no município de São Gonçalo do Amarante e outra em Jaguaribe, no Interior do Ceará, resultaram na recuperação de 61 aparelhos celulares furtados. No total, 10 suspeitos foram presos.

Celulares furtados em festa

Na abordagem em São Gonçalo do Amarante, na manhã desta sexta-feira (26), uma quadrilha de cinco pessoas especializada em furtos de smartphones foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, no quilômetro 60 da BR-222, foi abordado um veículo Chevrolet Prisma que levava cinco ocupantes: o condutor, um homem de 29 anos, além de outros dois homens de 28 e 29 anos, e duas mulheres de 36 e 52 anos.

Um dos homens tentou fugir da abordagem, mas foi contido pelos policiais rodoviários federais. Durante a fiscalização, foram encontrados diversos aparelhos smartphones de alto valor nas bagagens e junto ao corpo da passageira de 52 anos. Os celulares não tinham documentação nem embalagens, indicando origem ilícita.

Ainda conforme a PRF, ao serem ligados os aparelhos, diversos receberam ligações telefônicas de seus proprietários relatando que os bens haviam sido furtados durante uma festa na noite de quinta-feira (25), em Ipu, o que confirmou as suspeitas dos policiais.

Três dos passageiros tinham passagens criminais por corrupção de menores, falsa identidade e diversos furtos.

A quadrilha foi presa em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação para o crime, e foi encaminhada para a Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante. Os celulares permanecerão com a Polícia Civil para posterior restituição aos donos legítimos.

Operação em Jaguaribe

Já em Jaguaribe, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu cinco suspeitos de furto na última quinta-feira (25). Os militares recuperaram 36 aparelhos celulares que haviam sido furtados na região do Cariri.

De acordo com a PMCE, após receber informações de que suspeitos teriam fugido em dois carros da cidade de Juazeiro do Norte e estariam em rota de fuga na rodovia BR-116, a composição do CPRAIO deu início às diligências.

Durante as buscas, os dois veículos foram localizados, estacionados próximo a um bar. Abordados, os suspeitos foram identificados e levados à Delegacia de Polícia Civil em Iguatu para os procedimentos legais.

Foram apreendidos ao todo 36 celulares de marcas diversas, cartões bancários, três relógios e bonés. Foi aberto inquérito policial pelo crime de furto.

