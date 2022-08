Policial é afastado após dar tapa em idoso durante abordagem no Ceará; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um policial militar deu um tapa em um idoso, durante abordagem policial na cidade de Itapajé — distante 308,3 km de Fortaleza. O fato aconteceu em frente a um hospital público.

No vídeo, o policial aparece conversando com o idoso. Em determinado momento, o agente de segurança olha para trás e dá o tapa na cara do homem.

Veja momento em que PM dá tapa em idoso:

Um homem aparece fumando próximo ao policial e ao idoso, mas ele não interfere na conversa.

A Polícia Militar do Ceará informou, em nota, que o policial militar foi identificado e afastado da vigilância das ruas, exercendo função interna na corporação.

Ainda segundo o órgão de segurança, um procedimento administrativo será instaurado para apurar o caso.