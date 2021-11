Polícia Civil cumpre 800 mandados judiciais contra grupo criminoso ligado a traficante "Majestade"

Um grupo criminoso ligado à Valeska Pereira Monteiro, conhecida como “Majestade”, está sendo alvo de 813 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão no início da manhã desta sexta-feira (19), em Fortaleza, outras 50 cidades do Ceará e no estado de Pernambuco.

O cerco ao bando integra a Operação Anullare, que já é considerada a "maior ofensiva policial da história da Polícia Civil em combate a um único grupo criminoso", afirmou a PC-CE em nota.

Legenda: 800 mandados judiciais estão sendo cumpridos pela Polícia Civil Foto: Halisson Ferreira

Os 358 mandados de prisão e outros 455 de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Capital, na Região Metropolitana e no Interior do Ceará, além de Pernambuco.

A identificação dos membros da quadrilha foi descoberta pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), após a captura de "Majestade" no último mês de agosto, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela é suspeita de controlar finanças de uma facção criminosa.

Mais informações sobre o trabalho policial serão divulgadas ao longo do dia. Esta matéria será atualizada em seguida.

Legenda: Ofensiva da PC-CE capturou suspeitos na Capital, RMF e Interior Foto: Halisson Ferreira

"Majestade"

A mulher é suspeita de ser responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa. Segundo a Polícia, ela respondia ao líder da organização, preso em ação conjunta das polícias civis dos estados do Pará e do Ceará.

"Ela atuava como braço financeiro desse grupo criminoso no estado do Ceará. Ela era operadora financeira das atividades e dos recursos que eram angariados com atividade criminosa", detalhou o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez.

Conforme as investigações, enquanto os membros da organização disputavam território para comercialização de drogas com outras facções, Francisca Valeska usufruía de um período de férias da função, "conhecendo pontos turísticos". No interrogatório, ela relatou que além da cidade gaúcha também viajou para o Rio Grande do Norte e para o Rio de Janeiro.