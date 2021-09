Vídeo: 'Majestade', apontada como braço financeiro de facção, chega a Fortaleza após prisão no RS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) divulgou, na noite desta terça-feira (31), vídeo do momento em que Francisca Valeska Pereira Monteiro, de 27 anos, conhecida como "Majestade", chega a Fortaleza após ser presa em Gramado, Rio Grande do Sul. Ela é suspeita de controlar finanças de uma facção criminosa.

Nas imagens, Valeska aparece algemada sendo escoltada por policiais para entrar em uma viatura da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

CONFIRA O MOMENTO:

Ela foi capturada durante férias em Gramado na última quinta-feira (26) e, segundo a PC-CE chegou à Capital cearense no dia seguinte, na sexta (27).

A mulher é suspeita de ser responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa. Segundo a Polícia, ela respondia ao líder da organização, preso em ação conjunta das polícias civis dos estados do Pará e do Ceará.

"Ela atuava como braço financeiro desse grupo criminoso no estado do Ceará. Ela era operadora financeira das atividades e dos recursos que eram angariados com atividade criminosa", detalhou o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, em coletiva nesta terça-feira (31).

Força-tarefa

Os agentes de segurança cearenses percorreram mais de 4 mil quilômetros para capturar Francisca Valeska, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto no Estado. Ela é condenada pelos crimes de roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas.

Conforme as investigações, enquanto os membros da organização disputavam território para comercialização de drogas com outras facções, "Majestade" usufruía de um período de férias da função, "conhecendo pontos turísticos".

No interrogatório, ela relatou que além da cidade gaúcha também viajou para o Rio Grande do Norte e para o Rio de Janeiro.

No momento da prisão, Valeska tentou resistir, o que fez os policiais a solicitarem reforços à Polícia Civil do RS. Após a captura, ela foi encaminhada para a Delegacia de Gramado. Com ela, foram apreendidos dois aparelhos celulares que devem passar por perícia.

Investigações

Conforme o delegado titular da Draco, Klever Farias, ela era monitorada pela PC-CE desde 2020, quando os investigadores verificaram a ligação dela com o crime organizado. Nesse período, conforme o comissário, ela era monitorada por tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento duas vezes.

"Com esse rompimento foi intensificado os trabalhos de localizar o novo local que ela poderia estar. Logo em seguida, conseguimos identificar que ela estava no estado do Rio de Janeiro. Até que na segunda-feira (23) passada, foi verificado que ela teria ido para a cidade de Gramado", relatou o titular da Draco.