água. Cagece interrompe abastecimento em cidades do Interior nesta semana; veja municípios afetados

Ceará

Cagece interrompe abastecimento em cidades do Interior nesta semana; veja municípios afetados

Nesses locais, a instituição recomenda que a água reservada seja consumida moderadamente, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais

Carol Melo 20 de Janeiro de 2025
No vídeo, é possível ver cinco criminosos chegarem à residência em um carro branco, às 5h50 (início da manhã) do último dia 21

Segurança

Criminosos se fingem de policiais para invadir casa e praticar roubo no Interior do Ceará; veja vídeo

Os suspeitos utilizavam roupas semelhantes à Polícia, distintivos, balaclavas e até arma de fogo para cometer o crime

Redação 25 de Dezembro de 2024
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Cedro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Cedro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
ex-prefeitos

PontoPoder

Ex-prefeitos de pelo menos 16 cidades no Ceará se preparam para disputar prefeituras em 2024

Da Capital a cidades do interior, ex-prefeitos anunciam pré-candidatura em tentativa de voltar ao poder

Alessandra Castro 21 de Março de 2024
prefeito de cedro gravando vídeo em frente a delegacia para denunciar ameaça de morte

Segurança

Prefeito de Cedro, no Interior do Ceará, sofre ameaça de morte, e Polícia investiga crime

A cidade foi alvo de vandalismo durante o fim de semana, inclusive com pichações com apologia ao nazismo

Redação 16 de Outubro de 2023
Imagem mostra montagem de print de imagens capturadas por câmeras de segurança que flagraram o momento em que um freezer é arrastado por vento intenso em posto de combustível no Interior do Ceará, no dia 22 de setembro de 2023

Ceará

Freezer é arrastado por vento intenso em posto de combustível, no Interior do Ceará; veja vídeo

Segundo o estabelecimento, ninguém ficou ferido na ocasião

Carol Melo 25 de Setembro de 2023
Homem é atingido por pedra ao tentar tirar foto, em Cedro, no interior do Ceará

Ceará

Rocha cai sobre homem enquanto ele tentava tirar foto em Cedro; veja vídeo

Vítima teve lesões na perna esquerda, mas se recupera bem

Redação 31 de Agosto de 2023

Opinião

Renê, o serralheiro que transforma ferro em arte no Ceará

A mais de 400 quilômetros de Fortaleza, na cidade de Cedro, vive um serralheiro que virou artista. Com chapas de ferro e materiais automobilísticos, passa horas esculpindo um mundo fantástico de animais e personalidades gigantes

Foto frontal Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 19 de Abril de 2023
1 2 3