Freezer é arrastado por vento intenso em posto de combustível, no Interior do Ceará; veja vídeo

Um freezer foi arrastado por uma ventania na última sexta-feira (22), em Cedro, Interior do Ceará. O momento em que o equipamento é movido pela força do vento foi registrado por câmeras de monitoramento do Posto Alfa Mirante, no bairro Prado.

Nas imagens, é possível observar que o episódio aconteceu por volta das 13h55. Primeiro, as árvores começam a se balançar, indicando o aumento da velocidade da corrente de ar no local. Em seguida, os objetos que estavam expostos no estabelecimento, como a lixeira, são levados.

ASSISTA AO VÍDEO

Um funcionário tenta se proteger, mas logo percebe que o vento está movendo o eletrodoméstico, usado para armazenar sorvetes e picolés, e retorna para segurá-lo.

O vento intenso continua por alguns segundos, enquanto isso o colaborador segue segurando o freezer. Segundo o estabelecimento, ninguém ficou ferido na ocasião.

Assuntos relacionados

O monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado sobre os ventos fortes na região, neste mês de setembro. Nesse domingo (24), o órgão apontou que o sertão cearense poderia ser atingido por ventos de até 60 km/h, causando o risco de quedas de árvores.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre a velocidade da ventania no município à Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e aguarda resposta.