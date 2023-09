Camilo Santana aceita 'desafio' e recomenda pontos turísticos do Ceará; veja quais

O ministro da Educação, Camilo Santana, aceitou e divulgou um 'desafio' curioso nas redes sociais, neste domingo (24). Incentivado por Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ele deveria indicar um destino turístico do Brasil.

O movimento surgiu no Ministério do Turismo em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), e representantes de diversas Pastas federais têm se mobilizado para divulgar a iniciativa.

Camilo ressaltou que não poderia deixar de falar de atrativos do Ceará. Natural do Crato, ele fugiu de recomendações tradicionais do litoral, como Jericoacoara e Canoa Quebrada, ou de serras, como Guaramiranga e Baturité.

Vestido com uma camisa com o nome do Estado, o ministro ressaltou diversos destinos da região Sul do Ceará, especificamente do Cariri, "repleto de belezas naturais, cultura e lazer para todos os gostos e idades".

Legenda: Riacho do Meio fica dentro do Geopark Araripe, situado a 7 km de Barbalha Foto: Assessoria Geopark Araripe

Os pontos indicados por Camilo foram:

Floresta Nacional do Araripe, primeira unidade de conservação federal criada no Brasil;

Geopark Araripe, primeiro das Américas reconhecido pela Unesco;

Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, fundado em 1985;

Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, no Crato;

Estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, importante ponto de religiosidade popular no Nordeste.

Além dos locais, ele também recomendou conhecer o artesanato de Espedito Seleiro e as poesias de Patativa do Assaré, importantes nomes da cultura da região. "Vale a pena conhecer essa rica região de diversidade, cultura e história", sugere.

Legenda: Museu de Paleontologia guarda curiosidades sobre animais que viveram na Bacia do Araripe, como anfíbios, pterossauros e dinossauros. Foto: Antonio Rodrigues

Incentivo ao turismo

Ele também destacou que, em 1884, o Ceará foi a primeira província a libertar os escravizados, antes mesmo do Brasil - fato que só ocorreria em 1888. Por isso, o Estado é conhecido como "Terra da Luz".

"Com a liderança do presidente Lula, estamos reconstruindo nosso país e o turismo, responsável por geração de emprego e renda e por proporcionar entretenimento, diversão e descanso para brasileiros e estrangeiros, é prioridade", destacou.

Por fim, Camilo repassou o desafio para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, para indicar um destino turístico.