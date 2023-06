Fortaleza é selecionada para projeto de transformação em destino turístico inteligente

Fortaleza foi selecionada pelo Ministério do Turismo (MTur) para projeto que receberá uma metodologia para transformar a cidade em um Destino Turístico Inteligente (DTI). A Capital cearense é uma das 10 cidades contempladas na chamada pública da Estratégia Nacional DTI Brasil.

Os municípios escolhidos passaram por um trabalho de diagnóstico para apontar uma estratégia que fomentará o turismo local e capacitará gestores do setor turístico. Será feito o chamado Plano de Transformação. Fortaleza foi a única cidade do Nordeste escolhida para esta nova etapa.

Veja os municípios selecionados

Foz do Iguaçu (PR),

Goiânia (GO),

Ponta Grossa (PR),

Santos (SP),

Joinville (SC),

Vila Velha (ES),

Fortaleza (CE),

São Luiz (MA),

Gramado (RS),

Bonito (MS).

Ao final do projeto, será dado o certificado "DTI em Transformação", que, segundo o MTur, significa que os destinos estão no caminho para se tornarem inteligentes. A primeira capacitação ocorre de forma presencial na sede do MTur, em Brasília, neste mês de junho.

“Temos trabalhado pelo crescimento do projeto DTI, pois acreditamos que desenvolver o turismo nos nossos municípios vai aumentar ainda mais a economia do país. Para isso, estivemos, inclusive, na Espanha, assinando um acordo com o governo de lá que prevê a parceria no que diz respeito aos Destinos Turísticos Inteligentes”, pontua a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

São nove pilares de transformação: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte; e Criatividade.

"Os municípios participantes foram selecionados a partir de critérios como existência de policiamento turístico, plano de mobilidade, programa ou plano estratégico de cidade sustentável e/ou cidade inteligente, ações ou projetos relacionados ao desenvolvimento da economia criativa no destino, entre outros quesitos", informa o Ministério.

Etapas

Na primeira etapa, será feito um diagnóstico, uma capacitação e um planejamento, para conhecer a situação da cidade e definir um ponto de partida. No segundo ciclo, serão realizadas ações para que o município alcance o Selo DTI Brasil.

O selo poderá ser obtido após uma auditoria de técnicos do Ministério do Turismo e representantes do Instituto Ciudades del Futuro.

Na primeira edição do programa, foram também 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte).