Linha de crédito do BNB exclusiva para mulheres quase quadruplica valor aplicado: 'vivo disso'

Criado em 2021, o Crediamigo Delas, modalidade de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB) exclusivo para mulheres, já teve mais de R$ 2,2 bilhões contratados em operações em todo o território de atuação da instituição. Desses, R$ 594 milhões foram destinados ao Ceará, correspondendo a 26% do total.

Com uma média de R$ 2,6 mil por operação, o valor já chegou a cerca de 565 mil empreendedoras, que utilizam os recursos para financiar seus negócios. No Estado, 85,7 mil mulheres possuem operações ativas no momento.

Adriana Albuquerque Menezes Santana é uma delas. Consultora de cosméticos desde os 18 anos, ela já é cliente Crediamigo há 16 anos. Há dois, entrou para a modalidade que atende somente mulheres.

Ela revela que utiliza os valores do crédito para capital de giro e conseguir comprar mais mercadoria.

Adriana Albuquerque Menezes Santana Empreendedora A minha única fonte de renda é dos cosméticos, das lingeries (que vendo), do meu trabalho como autônoma. Eu vivo disso, graças a Deus está dando certo, com a ajuda do Crediamigo, que abriu oportunidade pra gente em um momento que eu não poderia trabalhar fora"

Como resultado, Adriana conta que, ao longo dos anos, conseguiu construir a própria casa, comprar o carro próprio, cursar a segunda graduação, além de sustentar duas filhas.

E o talento para o empreendedorismo parece ser hereditário. A mãe de Adriana e uma das filhas também atuam por conta própria e são clientes do Crediamigo Delas. Juntas, as três forma um dos grupos atendidos pela unidade do BNB localizada no bairro Itaperi, em Fortaleza.

Legenda: Adriana, a mãe e a filha são clientes do Crediamigo Delas Foto: Fabiane de Paula

Aline Gadelha é beneficiária de primeira viagem do Crediamigo Delas. Após ter perdido o emprego de carteira assinada há dois anos, ela resolveu ingressar no ramo de alimentação para conseguir dar um acompanhamento maior às filhas e manter uma fonte de renda.

Vendo a experiência de vizinhas com a linha de crédito, a empreendedora resolveu apostar entrar para o grupo a fim de conseguir os recursos para comprar equipamentos e matéria-prima necessários para o crescimento do seu negócio.

"O lucro que a gente recebe é com o que a gente vai conseguindo comprar as coisas do dia a dia, tanto para mim quanto paras as minhas filhas. Com o valor, vou conseguir aumentar minha rotatividade", pontua.

Ela ainda destaca os prazos e taxas disponibilizados e revela que pretende continuar renovando o crédito. "Fica um valor bem acessível (as parcelas), dá pra pagar tranquilo".

Legenda: A empreendedora Aline Gadelha buscou o Crediamigo Delas para investir no negócio próprio Foto: Fabiane de Paula

Cooperação com BEI

O Crediamigo Delas nasceu concomitante à parceria do BNB com o Banco Europeu de Investimento (BEI, na sigla traduzida). O banco de desenvolvimento realizou um aporte de € 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) que foram aplicados no Crediamigo Delas.

Em visita à Fortaleza para ver de perto o resultado da parceria, o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho, detalhou que, durante a pandemia, o BNB relatou um aumento da procura por microcrédito, tendência motivada parcialmente pela pandemia e o aumento do desemprego.

O BEI, então, enxergou uma oportunidade de impactar de forma significativa a vida das famílias, especialmente das mulheres.

"Encontramos aqui uma ansiedade por financiamentos para melhorar a vida das pessoas, dos pequenos negócios, das mulheres. Isso para nós é muito importante, a questão da igualdade de gênero e o Crediamigo já tinha as características que nós gostávamos"

O acordado entre os bancos foi que pelo menos 50% do recurso fosse destinado a mulheres. Na prática, a totalidade dos € 200 milhões foi contratado por empreendedoras através do Crediamigo Delas.

Legenda: Comitiva do Banco Europeu de Investimento em visita à agência do BNB Foto: Fabiane de Paula

"Quando você olha para a estrutura de microfinanças do BNB, ela já tem mais mulheres que homens. Fica uma relação de 65% a 35%, geralmente. Então, é muito apropriado que, dado esse contexto, a gente criasse um produto exclusivamente para elas", explica o superintendente de microfinança urbana e microempresas do BNB.

Ele destaca que a linha de crédito possui condições diferenciadas em relação ao Crediamigo convencional. As taxas de juros variam de 3,1% a 3,4% ao mês, sendo a primeiro correspondente à modalidade Solidária para Capital de Giro e a segunda, ao Individual para Capital de Giro e Investimento.

Além disso, Crediamigo Delas disponibiliza limites até R$ 12 mil nas modalidades individual e solidário, com prazo de até 24 meses, carência de 60 dias para começar a pagar e desconto de 15% nos juros de cada parcela paga em dia.

Com o sucesso da parceria, o BEI negocia com o BNB um novo aporte. O valor e a previsão de quando o repasse deve ser realizado, no entanto, não foram divulgados.

