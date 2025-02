M Dias Branco tem pior resultado financeiro desde a pandemia, com queda de 27% no lucro líquido

A empresa cearense do ramo de massas e biscoitos M. Dias Branco reportou no início da noite desta sexta-feira (21) ao mercado financeiro um lucro líquido de R$ 646 milhões em 2024. Esse número é 27% menor do que o de 2023, quando a companhia bateu recorde no segmento, registrando R$ 889 milhões de lucro líquido.

Foi o pior resultado da M Dias Branco desde 2022, ainda ano de pandemia. Na ocasião, a empresa teve o menor lucro líquido da série histórica dos últimos dez anos (2015–2024), fechando o ano com saldo positivo de R$ 481,8 milhões.

O resultado de 2024 vem seguindo de acordo com o que já esperado no último balanço divulgado pela M Dias Branco, em novembro do ano passado, referente ao terceiro semestre. Na ocasião, a companhia viu o lucro líquido encolher quase 52%, ficando próximo dos R$ 125 milhões.

O que levou à redução no lucro líquido da M. Dias Branco?

No jargão do mercado financeiro, lucro líquido é tudo aquilo que sobra do resultado financeiro de uma empresa após retiradas as fatias correspondentes a custos, despesas e impostos. No caso da M. Dias Branco, a empresa continua com bons números, embora menores do que no ano anterior, e duas razões principais explicam o cenário.

Em entrevista nesta sexta-feira, Fábio Cefaly, Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da companhia, disse que dois eventos, um no primeiro e outro no terceiro trimestre, foram responsáveis pelo encolhimento do lucro líquido, dentre outros indicadores.

Os volumes caíram porque tiveram dois eventos no ano — o primeiro foi a implantação do SAP e o segundo foi o aumento de preço no terceiro trimestre que os concorrentes não acompanharam — que comprometeram os nossos volumes. Fábio Cefaly Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da M. Dias Branco

O SAP é a sigla em inglês que, na tradução literal, significa Sistemas, Aplicações e Produtos. Isso significa que a M. Dias Branco mudou seu processo de sistemas, e o evento já era programado para acontecer no início de 2024.

"Quando a gente implanta um SAP em uma empresa ou muda para um SAP, a gente tem que parar as operações, não consegue faturar. É tudo programado, mas acontece. Faturei para o varejo no quarto trimestre de 2023 para abastecer os meus clientes para conseguir fazer a virada de sistema em janeiro, mas meu janeiro foi fraco, e isso comprometeu um pouco o resultado do ano", explicou Fábio Cefaly.

Outro ponto de atenção teve impacto direto no terceiro trimestre. Entre julho e setembro do ano passado, a alta no preço do trigo foi repassada aos consumidores pela M. Dias Branco, mas os principais concorrentes da companhia cearense não acompanharam a tendência, o que também trouxe impactos para a empresa, recuperados de certa forma pela performance do grupo no quarto trimestre.

"Aqui colocamos preço quando o trigo subiu, mas o mercado não acompanhou, e aí tivemos uma retração de volumes importantes. A gente não precisou diminuir os preços depois porque os concorrentes acompanharam, isso até favoreceu a nossa recuperação de volumes do terceiro para o quarto trimestre", expôs.

"Essa queda de lucro tem relação direta com a queda de receita. A receita caiu 11% e os volumes caíram 2%. À medida que a principal commodity, que é o trigo, foi caindo de preço ao longo dos anos, o mercado vai reduzindo o preço de massas de farinha. Esse é um ponto importante que fez o nosso lucro cair", completou Fábio Cefaly.

Lucro líquido não foi o único que registrou tombo dentre os indicadores da M. Dias Branco

Em todos os principais indicadores registrados pela gigante cearense de massas e biscoitos, houve uma retração em 2024 na comparação com o ano anterior — até hoje o melhor lucro líquido da companhia nos últimos 10 anos.

Receita líquida : R$ 9,7 bilhões (-11% na comparação com 2023);

: R$ 9,7 bilhões (-11% na comparação com 2023); Volume vendido: 1,755 milhão de toneladas (-2% na comparação com 2023);

1,755 milhão de toneladas (-2% na comparação com 2023); Ebitda (lucro bruto) : R$ 1,198 bilhão (-16% na comparação com 2023);

: R$ 1,198 bilhão (-16% na comparação com 2023); Ebit (lucro líquido) : R$ 646 milhões (-27% na comparação com 2023);

: R$ 646 milhões (-27% na comparação com 2023); Geração de caixa: R$ 592 milhões (-72% na comparação com 2023).

Esses tombos já eram previstos, e as expectativas mudaram após os resultados do quarto trimestre, que operacionalmente registraram melhorias no comparativo com os três meses imediatamente anteriores.

Fábio Cefaly destacou uma série de medidas realizadas pela empresa, como a demissão de 850 trabalhadores no ano passado, bem como aproximadamente de outros 500, em processo ocorrido já no começo de 2025 na fábrica de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo ele, a unidade fabril não foi desativada, e sim "interrompida de forma temporária para melhorar o custo fixo". Além disso, ele destacou os ajustes na malha da indústria da Piraquê, localizada no Rio de Janeiro (RJ).

Legenda: Fábrica da Piraquê, da M. Dias Branco no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, teve descontinuada a sua produção de biscoitos. Segundo a empresa, é uma interrupção temporária. Foto: M. Dias Branco/Divulgação

"Isso faz parte de um conjunto de medidas para a gente retomar o crescimento dos volumes com boas margens, e o que os números do quarto trimestre mostram é que a gente está no caminho certo, até contra as forças da sazonalidade que o quarto trimestre costuma ser um trimestre com números menores do que o terceiro trimestre porque o varejo acaba ficando um pouco mais concentrado nos itens natalinos, dessa vez a gente teve um quarto trimestre melhor que o terceiro", salientou.

Apesar dos resultados financeiros de superávit de 2024 serem menores do que os do ano anterior, Fábio Cefaly frisou que a M. Dias Branco encerra mais um ano com alavancagem zerada, isto é, a empresa, hoje com pouco mais de R$ 2 bilhões em caixa, consegue pagar todas as dívidas atualmente existentes.

"As despesas ficaram muito bem controladas, menores do que as despesas do quarto trimestre de 2023. Foi sim um bom resultado, a empresa gerou caixa, terminou o ano com um balanço muito sólido. Se quisesse pagar toda a minha dívida hoje, teria caixa para fazer isso. A gente entra em 2025 com um viés positivo. Obviamente o macro segue com seus desafios, mas quando a gente olha dentro de casa, o trabalho está sendo feito e a gente já começou a ver bons resultados", avalia o representante da empresa.