Com mais de 12 mil salões de beleza, Fortaleza tem um estabelecimento para cada 200 habitantes

Foi-se o tempo que os salões de beleza realizavam apenas serviços para cabelo e unhas. Os estabelecimentos de beleza estão cada vez mais completos, com serviços de estética corporal e até tratamentos de saúde.

Em Fortaleza, há um estabelecimento de beleza para cada 200 habitantes. São 12.185 empresas ativas no segmento de cabeleireiros, manicure e pedicure, segundo dados do Sebrae. As informações da Capital estão acima da média nacional, que é de um salão para 248 habitantes.

Um desses negócios é gerido pelo maranhense Fernando Souza, de 30 anos. Ele chegou ao Ceará para trabalhar em uma galeteria e não imaginava que teria a vida transformada pelo mundo da beleza.

Em 2017, ele comprou uma 'banca de barbeiro' de um amigo e decidiu começar a cortar cabelos em uma calçada do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, próximo ao seu local de trabalho.

Os serviços como barbeiro começavam às 16h, após finalizar o expediente na preparação de frangos, e se prolongavam até meia-noite. “Foi muito difícil no início porque eu não tinha clientela, as pessoas diziam que eu não sabia cortar cabelo, mas aos poucos fui conseguindo”, lembra.

Legenda: Nando Souza cortava cabelos no meio de calçada do Antônio Bezerra até conseguir montar o próprio negócio Foto: Davi Rocha

Fernando conta que aprendeu técnicas de corte por tutorais no YouTube e com dicas de amigos barbeiros. Ele seguiu cortando cabelos na calçada, na sombra de uma árvore, por cerca de um ano e meio.

Em meados de 2018, Fernando conseguiu investir no próprio espaço físico para a barbearia, ainda na mesma rua, e largou o trabalho na galeteria. Com o próprio ponto, o maranhense viu a demanda pelos serviços aumentar.

“Graças a Deus, atendo na média de mil clientes por mês. Agora tem uma pessoa trabalhando comigo e vou colocar mais outra pessoa. Procuramos dar mais qualidade para o cliente, mais conforto, atendimento 100%”, comenta.

Com o bom andamento do negócio, o maranhense conseguiu comprar o carro próprio e está prestes a adquirir um apartamento. Ele celebra como o investimento na própria barbearia tem dado retorno e melhorado as condições de vida da sua família.

“Eu comecei a investir no meu ponto do zero, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Hoje temos ar, comidas, café e até cerveja, é muito confortável”, celebra.

Legenda: Estabelecimentos de beleza precisam oferta uma variedade cada vez maior de serviços Foto: Davi Rocha

CUSTO INICIAL É BAIXO PARA SERVIÇOS DE BELEZA

O custo inicial para abrir um salão de beleza ou barbearia costuma ser menor em comparação a outros tipos de negócios, avalia Valmir Conde, coordenador da Consultoria Estratégica de Negócios da Strong Business School. A profissionalização, por exemplo, é viável a partir de cursos de baixo custo e duração.

“Há opções para todos os gostos e bolsos, desde serviços mais simples até pacotes de luxo. Há também uma modernização e uma segmentação do setor com as barbearias que têm espaço de confraternização e lazer aos clientes”, aponta

Outro benefício dos empreendimentos de beleza é que são baseados em serviços recorrentes, com fluxo constante de receita a partir da fidelização de clientes.

“O setor de salões de beleza é um setor pujante capaz de se manter rentável, mesmo em tempos de crise, graças à demanda constante por cuidados pessoais, à diversidade de serviços oferecidos e à capacidade de adaptação e fidelização do público”, avalia.

Em 2024, foram abertos 1.873 empresas no setor da beleza em Fortaleza. O crescimento registrado foi acima da média em 2022, quando 2.316 empresas do segmento foram abertas na Capital.

Valmir Conde destaca que o setor conseguiu se recuperar da pandemia de Covid-19 em tempo recorde. Durante o isolamento, os estabelecimentos precisaram oferecer serviços em casa e em horários mais flexíveis.

“O segmento continua entre os três que mais abrem empresas, ficando atrás somente do comércio varejista de roupas e o de promoção de vendas. A recuperação do setor em Fortaleza reflete uma tendência nacional, onde os salões estão gradualmente retomando seus níveis de faturamento. No entanto, é importante notar que alguns desafios persistem”, aponta.

DIVERSIDADE DE SERVIÇOS

A cabeleireira Cícera Sousa também realizou o sonho de montar o próprio negócio recentemente. Ela começou a vida profissional como técnica de enfermagem, função que exerceu por 12 anos, mas decidiu explorar uma nova profissão.

“Em meio à busca por algo que realmente me completasse, fiz um curso de cabeleireira profissional. Foi amor à primeira vista! Descobri um mundo fascinante no universo da beleza e decidi me aprofundar ainda mais”, explica.

Legenda: Cícera Sousa passou sete anos trabalhando em casa até montar o próprio salão de beleza Foto: Arquivo Pessoal

Inicialmente, ela montou um espaço para atendimento em casa. Com sete anos de planejamento, conseguiu inaugurar o próprio salão, no bairro Montese, e crescer o empreendimento.

O estúdio oferece uma variedade de serviços além de corte, pintura e tratamentos para cabelo. O studio Cícera Sousa tem cuidados de estética corporal e facial, como design de sobrancelha, cílios e unhas.

Ampliar a cartela de serviços é uma das exigências que impacta o setor da beleza, explica Raquel Lima, professora do curso de Estética e Cosmética da Unifor.

Ela ressalta que a população tem se preocupado cada vez mais com o bem-estar, aliando cuidados com beleza e saúde. Uma das áreas valorizadas é a da terapia capilar, que trata da saúde do couro cabeludo.

“Quando tenho um couro cabeludo saudável, o cabelo que vai ser produzido naquele couro cabeludo já vai ser um cabelo mais resistente, um cabelo mais macio, um cabelo mais brilhoso. No pós-pandemia, muitas disfunções de couro cabeludo começaram a surgir com mais frequência, como dermatite, queda e psoríase”, afirma.

A professora destaca a necessidade de os estabelecimentos acompanharem as tendências do mercado. “A cada dia as pessoas têm se preocupado mais com a aparência, o bem-estar, estar bem consigo mesmo. Os procedimentos vão agir na melhora da qualidade de vida e da autoestima”, aponta.

