Fábrica de calçados gaúcha deve ser instalada em cidade do Ceará e gerar 1.200 empregos

A empresa gaúcha de calçados NKS Vulcanizados irá instalar uma fábrica no município de Cariré, a 265 km de Fortaleza. O projeto prevê a geração de aproximadamente 1.200 empregos diretos na região e tem previsão para instalação ainda neste ano. Executivos da companhia se reuniram com representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), na sede do órgão, na manhã desta quinta-feira (13), para apresentar o plano de implantação da unidade.

A fábrica conta com investimento na ordem de R$ 40 milhões para a construção da unidade industrial, com produção de 200.000 pares/mês (ano três), numa área de 30.000m², e de área construída de 10.000m².

De acordo com Domingos Filho, secretário da SDE, o projeto representa empregabilidade e desenvolvimento econômico para o Estado. "A implantação da unidade gaúcha trata-se de uma grande oportunidade para o estado do Ceará. Estamos muito contentes com este projeto que chega para beneficiar muitas famílias da região", afirmou o gestor.

Veja também Egídio Serpa ArcelorMittal investirá no Ceará R$ 2,7 milhões na área social em 2025 Victor Ximenes Comércio do Ceará cresce de 7,4% em 2024, sétimo melhor desempenho do País

Segundo o sócio diretor da NKS Vulcanizados, Jorge Klein, "o projeto tem previsão para instalação ainda este ano, vai depender da velocidade da construção do prédio, que deve passar por procedimentos de licenciamento. As expectativas são grandes. Estamos com bastante ímpeto de fazer essa mudança. Achamos que o Ceará é um estado que tem potencial e que é necessário para o nosso crescimento também", disse.

A NKS Vulcanizados atua há 20 anos no mercado do Rio Grande do Sul, produzindo calçados vulcanizados, infantil, adulto, feminino e masculino. A companhia é detentora da marca Ötzi e atende clientes de marcas nacionais e internacionais, como Topper, Colcci, Reef, Mofficer, Arezzo, Ana Capri, Malwee, Tyrol, Tip Top, Olympus, Puma, Pampili e Piccadilly.