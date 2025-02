ArcelorMittal investirá no Ceará R$ 2,7 milhões na área social em 2025

Boa notícia! A ArcelorMittal unidade Pecém anunciou, no recente Encontro de Lideranças ArcelorMittal 2025, o investimento de mais de R$ 2,7 milhões em ações sociais neste ano no Ceará.

Durante o evento, realizado em São Gonçalo do Amarante, a produtora de aço também divulgou o balanço das ações de Sustentabilidade Social de 2024 e as principais iniciativas previstas para 2025. O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre gestores da produtora de aço, autoridades locais, parceiros e lideranças comunitárias de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru.

Para o CEO da ArcelorMittal unidade Pecém, Erick Torres, reunir todos que cooperam com o desenvolvimento da região foi uma grande oportunidade para celebrar os avanços e continuar realizando sonhos juntos.

“O ano de 2024 foi intenso, cheio de desafios. Tudo o que realizamos juntos enche-nos de orgulho. No encontro do ano passado, nosso principal compromisso foi ampliar nossa atuação. E assim fizemos! Não queremos ser apenas bons vizinhos. Queremos que nossa relação seja próxima, de respeito, confiança e de orgulho de estarmos convivendo mutuamente,” destacou o executivo.

ArcelorMittal Investe R$ 50 mil e R$ 80 mil em ONGs

Uma das ações que serão realizadas em 2025 é o Edital ArcelorMittal Investe em apoio a ONGs (Organizações Não Governamentais), em que as entidades selecionadas receberão apoio financeiro em duas categorias: de até R$ 50 mil e de até R$ 80 mil reais. O objetivo é fortalecer projetos que promovam o desenvolvimento social e comunitário nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Paracuru e Fortaleza.

A ArcelorMittal reafirmou, no evento, a continuidade de investimentos com foco em esporte, educação e cultura, promovendo o aprendizado e ampliando as oportunidades no presente e futuro para crianças e adolescentes. Por exemplo, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) do Ceará, a empresa ofertará oficinas de robótica na metodologia STEAM, que integra Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

10 anos do Território Empreendedor

O Encontro de Lideranças 2025 celebrou os 10 anos do Território Empreendedor, realizado pela ArcelorMittal em parceria com o Sebrae-CE. Desde a sua criação, o programa já beneficiou mais de 3 mil cearenses, por meio da formação empreendedora e profissional para diversos públicos: estudantes, mulheres, pessoas do meio rural, microempresas e novos empreendedores. O Território Empreendedor promoverá neste ano novas vagas em cursos, palestras, consultorias e workshops gratuitos para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru.

“Nós somos uma empresa produtora de aço, mas a nossa entrega e a nossa responsabilidade não estão apenas em produzir as placas de aço. É nossa responsabilidade também contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, para 2025, nós renovamos nosso convênio com o Sebrae para o Território Empreendedor; lançamos o edital ArcelorMittal Investe para ONGs e vamos apoiar e patrocinar iniciativas em educação, esporte e cultura”, explicou a gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém, Patrícia Colaferro.

“Celebrar os 10 anos do Programa Território Empreendedor, parceria entre Sebrae-Ceará e ArcelorMittal, é reconhecer um trabalho estratégico para o desenvolvimento territorial e a dinamização do ambiente de negócios na região. O programa vem deixando um legado de oportunidades, crescimento e desenvolvimento sustentável, transformando a realidade do território e impulsionando sua competitividade”, destacou Pedro Silva, articulador do escritório do Sebrae-CE em Fortaleza e Região Metropolitana.

Investimento social com propósito

A ArcelorMittal realiza contínuas ações de responsabilidade social, obras de infraestrutura e incentivo ao empreendedorismo, potencializando a economia local. Já são mais de R$ 45 milhões investidos em ações, programas e projetos para o desenvolvimento das comunidades vizinhas. Além disso, a produtora de aço gera mais de 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Em 2024, a ArcelorMittal investiu em Diálogo Social, se relacionando com 23 comunidades locais por meio de visitas porta a porta e 21 encontros itinerantes temáticos. A empresa promoveu ainda 870 horas de capacitação a 3.265 pessoas de 42 comunidades por meio do programa Território Empreendedor. No período, abriu as portas para 50 estagiários residentes de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru, e outras 30 vagas afirmativas para mulheres estudantes de Engenharia.

Fortalecimento das lideranças comunitárias também faz parte das ações. Os membros do Conselho Comunitário do CIPP foram contemplados com 54 horas de capacitações sobre liderança e elaboração de projetos, em prol de novas soluções para 22 localidades representadas. Já as associações comunitárias receberam mais de 40 horas de assessoria presencial e remota para a regularização jurídica que viabiliza acesso a editais e patrocínios sociais. Além disso, três associações foram apoiadas financeiramente por meio do 1º Edital Ideia Voluntária.

Economia circular e esporte

A economia circular realizada pela produtora de aço ajudou muitas pessoas. A ArcelorMittal doou, em 2024, cinco mil uniformes que serão transformados em artesanato. Os uniformes foram utilizados para a confecção e comercialização de bolsas e outros itens, por meio do talento e criatividade, em projetos sociais. Além disso, duas toneladas de equipamentos de informática foram recondicionadas e transformadas em novos computadores, doados para escolas de São Gonçalo do Amarante.

Já as crianças e adolescentes tiveram acesso a mais oportunidades de acesso ao esporte, educação e cultura por meio do apoio da ArcelorMittal ao projeto Lutas pela Igualdade (aulas gratuitas de Judô e Krav Magá) e à Orquestra de São Gonçalo do Amarante (aulas de sopro, corda e percussão). Foram patrocinados também o Circuito Cearense de Bodyboarding, a Corrida 21K Terra da Luz e o Torneio Regional de Robótica do SESI.