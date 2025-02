Enel fará alto investimento na rede elétrica da Chapada do Apodi

Reuniram-se ontem o presidente da Enel Ceará Distribuição, José Nunes, e os empresários Raimundo Delfino, controlador do Grupo Santana Textiles, e João Teixeira, fruticultor com fazenda de produção na Chapada do Apodi.

O tema do encontro, testemunhado por Euvaldo Bringel e Erildo Pontes, ambos da SDE, foi o conjunto de dificuldades que a Fazenda Nova Agro, de Delfino, enfrenta para produzir, com normalidade, soja e algodão naquela região por causa da constante queda de tensão da rede de distribuição de energia elétrica.

O caso da Nova Agro preocupa porque ela não consegue operar seus pivôs centrais de irrigação – um dos quais com raio de 100 hectares – porque seus mecanismos queimam pela intermitência da tensão elétrica. Na Chapada do Apodi, outras empresas da fruticultura têm a mesma queixa.

Durante a reunião, o presidente da Enel Ceará, acompanhado de seus diretores e executivos das diferentes áreas de atuação da empresa, apresentou em detalhe o investimento que será feito neste e nos próximos anos na melhoria e no fortalecimento de redes elétricas, na manutenção das atuais e na construção de novas subestações nas principais áreas do estado, incluindo as da agricultura irrigada – como a da Chapada do Apodi.

Esta coluna pode informar que a Enel Ceará tem orçamento, já aprovado por sua matriz na Itália, com dotações específicas para as áreas produtoras de frutas neste estado.

A propósito, uma informação quentinha: na próxima segunda-feira, 17, às 14h30, a Enel Distribuição, junto com o Governo do Estado do Ceará, inaugurará a subestação de energia elétrica do Vale do Jaguaribe, localizada no município de Iracema (Rodovia CE-138, Rua José de Queirós Maia, s/n). O evento contará com a presença do presidente da distribuidora, José Nunes Almeida, e do governador, Elmano de Freitas.

A nova unidade recebeu um investimento de R$ 38 milhões e atenderá a cerca de 25 mil clientes nos municípios de Iracema, Ererê e Potiretama. Dessa forma, a empresa investe na melhoria do fornecimento de energia, contribuindo para aumentar a confiabilidade e a segurança do serviço na região do Vale do Jaguaribe.