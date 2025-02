Câmara Brasil-ÉUA tem Plano de Voo para o Ceará

Ganha importância, sob o ponto de vista da economia e da política, o capítulo cearense da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos – a Amcham – principalmente nas circunstâncias atuais em que o governo da grande Nação do Norte, comandado pelo presidente Donald Trump, dispara medidas de taxação de produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Colegiado que reúne empresários brasileiros e norte-americanos que exportam ou importam produtos dos dois países, a Amcham-Ceará promoverá no próximo dia 20, às 8h30, no Senac Aldeota, seu primeiro evento de 2025.

Denominado Plano de Voo, o evento pretende reunir lideranças empresariais e representantes do setor público “para analisar riscos e oportunidades sob uma perspectiva estratégica”, como diz o comunicado transmitido pela assessoria da Amcham a esta coluna. O mesmo comunicado acrescenta que a primeira escala desse Plano de Voo terá “a participação de especialistas e líderes de diferentes áreas e será uma plataforma de diálogo, trazendo conteúdo exclusivo e de qualidade”.

A Amcham é, digamos assim, um espaço para a troca de experiências, “visando não apenas identificar as principais oportunidades e desafios, mas também construir uma rede de conexões estratégicas para o fortalecimento dos negócios dos seus associados e do Estado do Ceará.

Para o evento do próximo dia 20, estão convidados para pronunciar palestra o economista chefe do BNB, Rogério Sobreira, Thais Reder, diretora de Operações Aeroportuárias da Fraport Brasil, empesa alemã que tem a gestão do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) está presente no Estado do Ceará desde 2014. Ou seja, no ano passado, a Amcham Ceará completou 10 anos de operação. A entidade tem 90 empresas associadas no estado, entre as quais se destacam Grupo Edson Queiroz, Solar Coca-Cola, Cialne, J. Macêdo, ISGH, Arcelor Mittal Pecém e Phoenix Global.

“O comércio do Brasil com os EUA produziu ganhos significativos para a economia brasileira em 2024, movimentando um conjunto amplo de setores produtivos, com destaque para a indústria. As exportações brasileiras de produtos industriais tiveram recorde de US$ 31,6 bilhões, reafirmando a posição dos EUA como o principal destino para produtos brasileiros com maior agregação de valor”, como destaca Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil.

A corrente de comércio entre os dois países (importações x exportações) também alcançou um patamar relevante: US$ 80,9 bilhões, um aumento de 8,2% em relação a 2023, marcando o segundo maior valor da série histórica. A balança comercial Brasil-EUA é favorável aos norte-americanos.

A Amcham-Ceará tem entre seus associados uma empresa norte-americana, que é Phoenix Services LLC, instalada na ZPE do Complexo do Pecém.

De acordo com o “Ceará em Comex”, relatório elaborado pelo Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN-CE), vinculado à Fiec, os EUA são o principal destino das exportações cearenses, com destaque para o aço e o ferro.

Mas outros produtos também são exportados do Ceará para os norte-americanos: calçados; peixes e crustáceos; gorduras e óleos; preparações de produtos hortícolas; além de peles e couros.

Segundo o último relatório do “Ceará em Comex”, publicado em outubro de 2024, as exportações cearenses acumuladas para os Estados Unidos totalizaram US$ 591,44 milhões, representando 46,4% do total exportado pelo Ceará entre janeiro e outubro de 2024.

Em relação às importações, o “Ceará em Comex” informa que as compras de produtos norte-americanos pelos cearenses somaram US$ 408,21 milhões, representando 15,5% do total estadual. O setor de combustíveis minerais foi o destaque, com óleos minerais e gasóleo atendendo à demanda energética. Outros produtos importantes incluem cereais e plásticos.

O gerente regional da Amcham Ceará é Frederico Sampaio, um executivo com mais de 10 anos de experiência corporativa nas áreas de relacionamento e comercial e desenvolvimento institucional. Ele tem ampla vivência em liderança, incluindo o desenvolvimento de pessoas, planejamento estratégico e gestão financeira.

Na AmCham, Frederico Sampaio colabora para alavancar o crescimento sustentável da operação da entidade no Ceará, focado no desenvolvimento do time (cultura, inovação, gestão, capacitação) e no impacto do mercado, entendendo suas principais necessidades e promovendo conexões assertivas.