Bernardo Santana é novo cônsul honorário do Reino Unido em Fortaleza

Novidade! A missão britânica do Reino Unido no Brasil está anunciando e apresentando Bernardo Santana como o novo cônsul honorário britânico em Fortaleza.

Com uma sólida formação jurídica e vasta experiência no setor de energias renováveis, Santana chega com a missão de fortalecer os laços entre o Reino Unido e o Ceará, promovendo parcerias nas áreas de comércio, cultura, educação e, especialmente, inovação e sustentabilidade.

Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Bernardo Santana tem especialização em Direito Empresarial e MBA do Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 15 anos de atuação como consultor de empresas nacionais e internacionais na área de energias renováveis, Santana traz uma perspectiva única para o papel de cônsul honorário.

Santana é, hoje, Diretor de Regulação do SindiEnergia CE, vinculado à Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), e membro da Câmara Setorial de Energias Renováveis da Adece. Sua expertise no desenvolvimento e implementação de projetos de geração compartilhada solar fotovoltaica alinha-se perfeitamente com os objetivos de sustentabilidade e inovação do Reino Unido.

“Assumir o cargo e as funções de cônsul honorário britânico em Fortaleza é uma grande honra e uma responsabilidade que encaro com entusiasmo. O Ceará tem se destacado em setores estratégicos, como energias renováveis e educação, áreas prioritárias para a cooperação com o Reino Unido. Nosso objetivo será fortalecer essa parceria, criando oportunidades concretas para investidores, empresas e talentos locais. Queremos aproximar ainda mais o Ceará do Reino Unido, impulsionando a inovação, a sustentabilidade e o intercâmbio de conhecimento. Estou comprometido em trabalhar para que essa relação traga benefícios reais e duradouros para ambos os lados”, diise Bernardo Santana à coluna.