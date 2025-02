Unimed Fortaleza ganha Selo Prata de ESG Unimed 2024

A Unimed Fortaleza foi reconhecida com o Selo Prata de ESG Unimed 2024, certificação concedida pela Unimed Brasil para destacar as cooperativas que adotam as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

A premiação substitui o antigo Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade e segue padrões nacionais e internacionais, como ISE, B3 e o Pacto Global da ONU.

O reconhecimento reforça o compromisso da cooperativa com a sustentabilidade e a transparência, beneficiando clientes, colaboradores, cooperados e a comunidade em geral.

O desempenho da Unimed Fortaleza em ESG se reflete em diversas iniciativas, incluindo a gestão eficiente de recursos naturais, programas de reciclagem e educação ambiental, valorização dos colaboradores com políticas de inclusão e bem-estar, além de uma governança sólida pautada em transparência e compliance.

O selo Prata demonstra o protagonismo da Unimed Fortaleza na construção de um futuro mais sustentável e socialmente responsável.