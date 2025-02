Fortaleza é a cidade do Nordeste com mais shopping centers; veja ranking

Maior economia do Nordeste, Fortaleza é também o maior paraíso nordestino para quem aprecia shopping centers. A cidade cearense possui 13 shoppings e lidera o ranking regional do setor, conforme aponta o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Com mais de 400 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), ou seja, espaços destinados a lojas, restaurantes e demais operações comerciais, Fortaleza possui o equivalente a 60 campos de futebol em shoppings.

Veja também Victor Ximenes Ranking dos 10 maiores shoppings do NE tem dois de Fortaleza; veja lista Victor Ximenes No Ceará, apenas 8 cidades possuem shoppings; veja lista

Considerando o total de 22 empreendimentos do Ceará contabilizados pelo Censo, Fortaleza concentra mais da metade.

Em segundo lugar no ranking do Nordeste, está Salvador, com 11 centros comerciais.

A terceira posição pertence a João Pessoa, com 7 shoppings.

Cidades do Nordeste com mais shopping centers

Fortaleza: 13 Salvador: 11 João Pessoa: 7 Recife: 6 São Luís: 6 Natal: 6

Confira abaixo a lista de shoppings. Fonte: Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025

Fortaleza: 13 shoppings

Iguatemi Bosque

RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy

Del Paseo

Benfica

Pátio Dom Luis

Via Sul

Salinas

Grand Shopping

North Shopping

North Shopping Jóquei

Parangaba

Reserva Open Mall

Salvador: 11 shoppings

Shopping da Bahia

Salvador Shopping

Shopping Barra

Shopping Lapa

Paralela

Piedade

Itaigara

Salvador Norte

Bela Vista

Cajazeiras

Paseo Itaigara

João Pessoa: 7 shoppings

Manaíra

MAG

Tambiá

Mangabeira

Liv Mall

Pirâmide

Parahyba Mall

Recife: 6 shoppings

RioMar Recife

Shopping Recife

Tacaruna

Plaza Casa Forte

Boa Vista

ETC

São Luís: 6 shoppings

São Luís Shopping Center

Rio Anil

Shopping da Ilha

Golden Calhau

Passeio

Shopping do Automóvel Holandeses

Natal: 6 shoppings