No Ceará, apenas 8 cidades possuem shoppings; veja lista

Somente oito municípios cearenses possuem shopping centers instalados, o que representa apenas 4% das cidades. É o que mostra o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O número de cidades do Ceará com shoppings fica abaixo de Pernambuco (14) e Bahia (10), o que evidencia uma menor interiorização desse tipo de centro comercial no Estado.

Veja também Victor Ximenes Ranking dos 10 maiores shoppings do NE tem dois de Fortaleza; veja lista

Veja a lista de cidades do CE com shoppings

Fortaleza: 13 shoppings (Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Del Paseo, Benfica, Pátio Dom Luis, Via Sul, Salinas, Grand Shopping, North Shopping, North Shopping Jóquei, Parangaba, Reserva Open Mall)

Caucaia: 2 shoppings (Iandê, Outlet Premium)

Eusébio: 2 shoppings (Shopping Eusébio, Terrazo)

Maracanaú: 1 shopping (North Shopping Maracanaú)

Maranguape: 1 shopping (Maranguape Shopping Mall)

Sobral: 1 shopping (Sobral Shopping)

Juazeiro do Norte: 1 shopping (Cariri Shopping)

Pacajus: 1 shopping (Viramar)

Veja ficha técnica dos shopping centers do Ceará

RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 29/10/2014

29/10/2014 ABL: 93.000 m²

93.000 m² Área construída: 114.000 m²

114.000 m² Total de lojas: 410

410 Estacionamento: 6.670 vagas​

Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 02/04/1982

02/04/1982 ABL: 93.000 m²

93.000 m² Área construída: 254.783,87 m²

254.783,87 m² Estacionamento: 6.500 vagas​

North Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 09/10/1991

09/10/1991 ABL: 47.273,30 m²

47.273,30 m² Área construída: 95.921,30 m²

95.921,30 m² Total de lojas: 192

192 Estacionamento: 736 vagas​

RioMar Kennedy (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 26/10/2016

26/10/2016 ABL: 35.767,40 m²

35.767,40 m² Área construída: 150.461,69 m²​

Via Sul Shopping (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 01/12/2008

01/12/2008 ABL: 25.468,00 m²

25.468,00 m² Área construída: 42.456,20 m²

42.456,20 m² Total de lojas: 115

115 Estacionamento: 1.076 vagas​

Shopping Pátio Dom Luís (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 07/04/2010

07/04/2010 ABL: 5.000,00 m²

5.000,00 m² Área construída: 8.500,00 m²

8.500,00 m² Total de lojas: 61

61 Estacionamento: 600 vagas​

Salinas Shopping (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 05/08/1996

05/08/1996 ABL: 15.000,00 m²

15.000,00 m² Área construída: 30.000,00 m²

30.000,00 m² Total de lojas: 116​

Shopping Del Paseo (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 06/12/2000

06/12/2000 ABL: 10.802,00 m²

10.802,00 m² Área construída: 36.176,00 m²

36.176,00 m² Total de lojas: 112

112 Estacionamento: 524 vagas​

Reserva Open Mall (Fortaleza, CE)

ABL: 7.000,00 m²

7.000,00 m² Total de lojas: 50

50 Estacionamento: 600 vagas​

Shopping Benfica (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 30/10/1999

30/10/1999 ABL: 9.424,00 m²

9.424,00 m² Área construída: 13.056,00 m²

13.056,00 m² Total de lojas: 163

163 Estacionamento: 3.600 vagas​

Shopping Parangaba (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 26/11/2013

26/11/2013 ABL: 33.680,00 m²

33.680,00 m² Área construída: 53.130,21 m²

53.130,21 m² Total de lojas: 172

172 Estacionamento: 1.139 vagas​

Grand Shopping (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 10/08/2016

10/08/2016 ABL: 14.000,00 m²

14.000,00 m² Área construída: 31.102,00 m²

31.102,00 m² Total de lojas: 110

110 Estacionamento: 970 vagas​

North Shopping Jóquei (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 30/10/2013

30/10/2013 ABL: 35.576,54 m²

35.576,54 m² Área construída: 78.095,00 m²

78.095,00 m² Total de lojas: 174

174 Estacionamento: 1.838 vagas​

Shopping Eusébio (Eusébio, CE)

Data de inauguração: 31/10/2019

31/10/2019 ABL: 24.000,00 m²

24.000,00 m² Área construída: 34.553,37 m²

34.553,37 m² Total de lojas: 176

176 Estacionamento: 1.000 vagas​

Terrrazo Shopping (Eusébio, CE)

Data de inauguração: 18/07/2023

18/07/2023 ABL: 30.810,00 m²

30.810,00 m² Área construída: 74.265,00 m²

74.265,00 m² Total de lojas: 190

190 Estacionamento: 1.955 vagas​

North Shopping Maracanaú (Maracanaú, CE)

Data de inauguração: 19/08/2003

19/08/2003 ABL: 20.110,00 m²

20.110,00 m² Área construída: 38.000,00 m²

38.000,00 m² Total de lojas: 102

102 Estacionamento: 420 vagas​

Iandê Shopping Caucaia (Caucaia, CE)

Data de inauguração: 30/08/2012

30/08/2012 ABL: 12.030,70 m²

12.030,70 m² Área construída: 22.489,22 m²

22.489,22 m² Total de lojas: 82

82 Estacionamento: 300 vagas​

Outlet Premium Fortaleza (Caucaia, CE)

Data de inauguração: 05/11/2014

05/11/2014 ABL: 16.100,00 m²

16.100,00 m² Total de lojas: 69

69 Estacionamento: 1.351 vagas​

Maranguape Shopping Mall (Maranguape, CE)

Data de inauguração: 14/11/2015

14/11/2015 ABL: 8.500,00 m²

8.500,00 m² Total de lojas: 76

76 Estacionamento: 280 vagas​

Viramar Shopping (Pacajus, CE)

Data de inauguração: 05/11/2020

05/11/2020 ABL: 11.000,00 m²

11.000,00 m² Total de lojas: 180

180 Estacionamento: 4.500 vagas​

Cariri Shopping (Juazeiro do Norte, CE)

Data de inauguração: 28/11/1997

28/11/1997 ABL: 26.968,29 m²

26.968,29 m² Área construída: 48.805,78 m²

48.805,78 m² Total de lojas: 139

139 Estacionamento: 1.080 vagas​

Sobral Shopping (Sobral, CE)