Fortaleza lidera ranking dos shoppings no Nordeste e é destaque nacional no setor

A maior economia e principal geradora de empregos entre as capitais do Nordeste é também a rainha dos shopping centers na região. Fortaleza se destaca em um estudo internacional de mercado realizado pelo Santander, ao qual esta Coluna teve acesso com exclusividade.

Conforme o levantamento, que traça um raio-x sobre o setor no Nordeste, Fortaleza é a cidade com a maior Área Bruta Locável (ABL) em shoppings da região, com mais de 440 mil metros quadrados (m²) de lojas, espalhadas por diversos empreendimentos.

Para se ter dimensão, esta vasta área supera em mais de 100 mil metros quadrados o espaço disponível nos shoppings de Recife, que fica terceiro lugar no ranking nordestino; e em 16 mil m² o mercado de Salvador (2º colocado).

Ranking das capitais nordestinas (ABL de shoppings)

Fortaleza: 445 mil m² Salvador: 429 mil m² Recife: 326 mil m² João Pessoa: 201 mil m² Natal: 177 mil m² São Luís: 171 mil m² Maceió: 128 mil m² Teresina: 124 mil m² Aracaju: 119 mil m²

Outra informação relevante do estudo mostra que a capital cearense, ao lado de Recife, está entre as cinco metrópoles brasileiras com o maior potencial de consumo em shoppings, bastante próxima do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. A única cidade que desgarra deste pelotão é São Paulo, líder absoluta.

Considerando o período pós-pandemia, os shoppings do Nordeste têm se recuperado mais rápido que os do Sul e Sudeste, apurou a pesquisa.

Com 18% do market-share nacional, o Nordeste registrou 36,6 bilhões em vendas em 2022, crescimento de 3,4% sobre o resultado de 2019 (pré-pandemia). O aumento na receita ocorreu mesmo com a redução na movimentação. Foram 87 milhões de visitantes no ano passado contra 94 milhões no último ano antes da eclosão da crise sanitária

O Nordeste concentra 107 shoppings (o segundo maior número entre as regiões), dos quais 21 estão no Ceará. Em Fortaleza, a pesquisa destacou 8 ativos: Iguatemi Bosque, Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba, Via Sul e Grand Shopping. Veja abaixo as informações divulgadas.

Ficha dos principais shoppings de Fortaleza

Iguatemi Bosque

Inauguração: 1982

Área Bruta Locável: 93 mil m²

Lojas: 430

Lojas âncoras: 16

Vagas de estacionamento: 6.500

Riomar Fortaleza

Inauguração: 2014

Área Bruta Locável: 93,9 mil m²

Lojas: 374

Lojas âncoras: 19

Vagas de estacionamento: 6.353

North Shopping Fortaleza

Inauguração: 1991

Área Bruta Locável: 51 mil m²

Lojas: 206

Lojas âncoras: 11

Vagas de estacionamento: 849

Riomar Kennedy

Inauguração: 2016

Área Bruta Locável: 35,5 mil m²

Lojas: 170

Lojas âncoras: 7

Vagas de estacionamento: 3.221

North Shopping Jóquei

Inauguração: 2013

Área Bruta Locável: 35,5 mil m²

Lojas: 174

Lojas âncoras: 9

Vagas de estacionamento: 1.964

Shopping Parangaba

Inauguração: 2013

Área Bruta Locável: 33,6 mil m²

Lojas: 230

Lojas âncoras: 7

Vagas de estacionamento: 1.139

Via Sul

Inauguração: 2008

Área Bruta Locável: 26 mil m²

Lojas: 120

Lojas âncoras: 6

Vagas de estacionamento: 1.076

Grand Shopping

Inauguração: 2016

Área Bruta Locável: 14 mil m²

Lojas: 182

Lojas âncoras: 3

Vagas de estacionamento: 970

