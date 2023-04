Fortaleza lidera geração de empregos no Nordeste em março, diz Caged

Fortaleza foi a capital do Nordeste com o melhor resultado no mercado de trabalho em março deste ano. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, foram criadas 3.178 vagas de emprego com carteira assinada na cidades. Este saldo é resultado de 27,1 mil admissões e 24 mil desligamentos.

Os números dos últimos dois meses apontam para uma recuperação significativa do emprego em Fortaleza, após o resultado negativo de janeiro (-856), retornando ao patamar de 2022, ano que a capital cearense encerrou na liderança do Norte e Nordeste neste indicador, com 38 mil postos de trabalho criados.

O resultado de março foi puxado pelos setores de serviços (2.711) e comércio (370).

Ranking da criação de empregos no NE (março/2023)

Fortaleza: 3.178 Salvador: 2.762 Maceió: 2.146 São Luís: 1.339 Natal: 1.168 João Pessoa: 1.135 Teresina: 497 Recife: 293 Aracaju: -5

Ainda conforme as estatísticas do Caged, Fortaleza concentrou quase 67% das vagas formais geradas no Ceará. No acumulado do primeiro trimestre, foram geradas quase 4 mil oportunidades com carteira assinada na cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, o resultado decorre da política pública da gestão municipal, focada no pequeno empreendedor - que gera 7 a cada 10 empregos - e da aposta na qualificação profissional e no crédito orientado.

"É sempre um orgulho acompanhar o destaque da nossa cidade na geração de emprego e na criação de novas empresas. Por isso, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste", afirma Nogueira

