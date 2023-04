Quem é o único nordestino com fortuna de mais de US$ 1 bi em 2023, segundo a Forbes

Consta apenas o nome de um nordestino na edição 2023 da tradicional lista da Forbes de fortunas superiores a US$ 1 bilhão. Trata-se do maranhense Ilson Mateus, fundador da rede de supermercados Mateus, que vem expandindo as operações nos últimos anos.

O empresário, de 60 anos, aparece na 21ª posição do Brasil, com um patrimônio líquido de US$ 1,7 bilhão, o equivalente a R$ 8,6 bilhões. Ele está empatado com Alexandre Grendene, da indústria de calçados. No ranking mundial, Mateus fica na posição número 1.725.

Com capital aberta em 2020, este império supermercadista é a quarta maior varejista de alimentos do Brasil, com mais de 220 lojas. Segundo a Forbes, a fortuna inclui as participações de seus dois filhos no Grupo Mateus.

Na lista de 2022, havia, além de Mateus, três cearenses entre os nordestinos detentores de fortunas acima de US$ 1 bilhão: Cândido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Pinheiro Koren de Lima e Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior, os três do Grupo Hapvida. Eles não aparecem na atual edição.

O ranking de 2023 foi publicado nesta terça-feira (4) pela Forbes e traz 51 brasileiros com fortunas superiores a US$ 1 bilhão, número inferior ao da edição passada, quando o rol de super-ricos tinha 62 brasileiros.

