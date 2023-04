Vicky Safra ultrapassa Lemann e atinge o topo da lista de bilionários do Brasil; veja fortuna

Vicky Safra e os quatro filhos dela com o banqueiro Joseph Safra ocupam, pela primeira vez, o primeiro lugar da lista de bilionários brasileiros. O levantamento foi divulgado pela revista Forbes nesta terça-feira (4).

A fortuna herdada de Safra, falecido em 2020, saiu de US$ 7,4 bilhões, equivalente a R$ 37,6 bilhões, para US$ 16,7 bilhões, quantia correspondente a R$ 84,8 bilhões.

A mudança de colocação no ranking resultou no segundo lugar para Jorge Paulo Lemann, fundador do 3G Capital, fundo de investimentos por trás da AB Inbev e da fabricante de alimentos Kraft Heinz. O empresário já chegou a ocupar o topo do levantamento e tem, atualmente, uma fortuna de US$ 15,8 bilhões (R$ 80,2 billhões).

Além dele, os outros sócios do fundo 3G aparecem nas terceira, quinta e sexta posições do ranking. São eles: Marcel Herrmann Telles (US$ 10,6 bi ou R$ 53,8 bi), Carlos Alberto Sicupira (US$ 8,6 bi ou R$ 43,7 bi) e Alexandre Behring (US$ 5,2 bi ou R$ 26,4 bi).

Já o quarto lugar ficou com o fundador brasileiro do Facebook, Eduardo Saverin, com patrimônio estimado em US$ 10,2 bilhões (R$ 51,8 bilhões).

Ao todo, 51 bilionários brasileiros foram identificados, entre 2.640 pessoas com fortuna de mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo. Vicky Safra figura na centésima colocação ao nível global.

Levantamento mundial

Somadas, as fortunas de todos os bilionários do mundo representam um patrimônio de US$ 12,2 trilhões (R$ 61,9 trilhões), número US$ 500 bilhões (R$ 2,5 trilhões) abaixo do registrado em 2022.

Na lista da Forbes, os norte-americanos aparecem na dianteira, com 735 membros no levantamento. Enquanto isso, os chineses aparecem em segundo lugar, com 522 representantes.

Confira o top 10 da lista no Brasil e no mundo

No Brasil

Vicky Safra e família: US$ 16,7 bilhões

Jorge Paulo Lemann e famiília: US$ 15,8 bilhões

Marcel Herrmann Telles: US$ 10,6 bilhões

Eduardo Saverin: US$ 10,2 bilhões

Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,6 bilhões

Alexandre Behring: US$ 5,2 bilhões

André Esteves: US$ 5,2 bilhões

João Moreira Salles: US$ 4,1 bilhões

Walther Moreira Salles Junior: US$ 4,1 bilhões

Jorge Moll Filho e família: US$ 3,9 bilhões

No mundo

Barnard Arnault e Família

Elon Musk

Jeff Bezos

Larry Ellison

Warren Buffet

Bill Gates

Michael Bloomberg

Carlos Slim Helu e família

Mukesh Ambani

Steve Ballmer

