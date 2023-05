Shoppings de Fortaleza registram alta de até 30% nas vendas e projetam mais crescimento em 2023

Seguindo a tendência nacional, os shoppings da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) têm continuado o movimento iniciado alguns anos atrás de deixarem de ser meros centros de compras para virarem locais de socialização, serviços e bem estar.

Superado os desafios da pandemia da covid-19, a estratégia tem levado os empreendimentos da Capital a registrarem aumento de até 30% nas vendas.

O consultor e professor da faculdade CDL, Christian Avesque, elenca três fatores principais que explicam o sucesso atual dos shoppings centers. O primeiro deles é o retorno pleno das atividades após o período de isolamento provocado pelo coronavírus.

Embora os shoppings já estavam autorizados há funcionar normalmente há um período considerável, Avesque pontua que as pessoas ainda apresentam necessidade de socializar, encontrando nos empreendimentos um local muito favorável a essa prática, uma vez que o ambiente oferece segurança e hospitalidade.

"Então, as pessoas voltaram a se encontrar, a socializar, e o shopping center é um destino natural para isso, com sows, eventos, entre outros", afirma.

O segundo motivo do bom desempenho do setor é a virada de chave do segmento, passando de meros centros comerciais a centros de entretenimento, serviços e bem-estar.

O especialista detalha que, hoje, os shoppings possuem, além dos tradicionais cinemas, teatros, mini parques, exposições de arte, eventos musicais, praças esportivas, além de serviços públicos, incluindo Receita Federal, Detrans, e outros, quanto privados - pet shops, clínicas médicas, laboratórios, academias, salões de beleza.

"Tudo isso trouxe um tráfego que não era típico do próprio shopping center", destaca Avesque.

Por fim, o consultor ainda destaca a exploração da multicanalidade pelos empreendimentos. Um exemplo disso é a retirada nos shoppings de produtos comprados no ambiente virtual, oportunidade que acaba sendo explorada para aumentar o ticket da compra com compra de produtos de impulso, combos, bouchers, ofertas complementares.

"O shopping center não pode ser só um centro de compras, porque as compras, sobretudo de produtos mais básicos, que a gente chama de compra de utilidade, vai migrar quase 100% para o universo digital", avalia.

Estratégias de crescimento

Administradora de diversos shoppings na Região Metropolitana de Fortaleza - North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú, Via Sul Shopping e North Shopping Fortaleza - a rede Ancar ressalta que a movimentação e vendas nos empreendimentos está "bastante positiva" nestes primeiros meses do ano.

"Vários segmentos estão se destacando, com resultados acima de dois dígitos, e, em média, houve um crescimento total de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado", frisa Carlos de Júlio, superintendente regional da Ancar Ivanhoe.

Ele detalha que, até o momento, houve a inauguração de mais de 80 operações comerciais. Dessa forma, a expectativa é finalizar o ano com uma taxa de ocupação de 99% no North Shopping Fortaleza, o que reflete o interesse de diferentes estabelecimentos em estabelecer presença no shopping.

Para os próximos meses, a expectativa continua otimista, tendo em vista as principais datas do varejo e os lançamentos da Selfit no Via Sul Shopping e o Quintal do Jóquei, no North Shopping Jóquei.

"Para alcançar a meta de crescimento estabelecida, a Rede Ancar adotou algumas estratégias e abordagens. Uma das principais é colocar o cliente no centro, proporcionando experiências e conexões significativas para os nossos visitantes. Essa abordagem é um dos pilares da marca e visa garantir que o cliente tenha uma experiência positiva e satisfatória durante sua visita", destaca Júlio.

Além disso, superintendente reitera que o mix de lojas é cuidadosamente selecionado para atender às necessidades da região e fortalecer o relacionamento com a comunidade local. Ele explica que a escolha das lojas leva em consideração a qualidade dos produtos oferecidos, garantindo que os clientes encontrem uma variedade de opções atraentes.

Outra estratégia é a adoção de soluções digitais. A Rede Ancar conta com a assistente virtual Ana, através da qual os clientes podem ter uma experiência personalizada de compras, recebendo recomendações de ofertas, serviços e entretenimento.

"Além disso, o aplicativo também oferece a vantagem de pagar o estacionamento sem enfrentar filas, facilitando ainda mais a experiência do cliente", acrescenta Júlio.

Ações para impulsionar vendas

O shopping Iguatemi Bosque, um dos mais tradicionais de Fortaleza, conquistou um incremento de 10% em janeiro e de algo entre 5% e 6% em fevereiro e março. A expectativa é que maio encerre com até 12% de avanço em relação ao mesmo período do ano passado.

As informações são do superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira. O executivo explica que o desempenho mais tímido entre fevereiro e março é reflexo da quantidade de feriados no período e do momento desafiador que a economia brasileira atravessa.

"Não somos imunes ao cenário econômico. Era para termos crescido mais, mas continuamos na expectativa e trabalhando forte", afirma.

Conhecido por campanhas comemorativas tradicionais e inovadoras, o calendário anual de ações é um dos pilares que a administração do shopping utiliza para impulsionar as vendas. Oliveira revela que, em breve, o Iguatemi Bosque contará com uma programação infantil, seguida pela campanha do Dia dos Namorados e de São João.

Outra estratégia é a qualificação do mix de lojas. O superintendente revela que o objetivo era chegar a 30 inaugurações durante todo o ano de 2023. Esse número, no entanto, deve ser superado e chegar a 40, uma vez que já houve 10 inaugurações e há outras 20 contratações.

Entre as lojas já confirmadas, ele cita a Starbucks, a academia Bodytech, Sestine, Água de Coco Homem, Subway, Cacau Show, entre outras.

Sobre o fechamento da livraria Saraiva, Oliveira revela que quer buscar outra empresa do mesmo segmento para substituir a operação. Ele detalha que há algumas negociações em andamento e que em cerca de dois meses deverá estar anunciando a nova loja.

A terceira estratégia do Iguatemi para garantir o bom desempenho do empreendimento é o investimento em infraestrutura, para melhorar o conforto, a segurança, a acessibilidade e o bem-estar dos clientes.

"Este ano, nós vamos realizar um investimento de R$ 20 milhões. Para o cenário econômico desafiador que temos hoje, é um valor significativo que estaremos investindo", ressalta.

Novas inaugurações

As unidades dos RioMar na Capital, o RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, também estão apresentando resultado satisfatório, com incrementos de 30% e 20%, respectivamente.

Os empreendimentos também estão conquistando novos frequentadores, tendo em vista que o fluxo de clientes já subiu 20% no RioMar Fortaleza e 10% no RioMar Kennedy.

O fortalecimento do mix de lojas e operações é o carro chefe da rede, que já teve 16 inaugurações desde janeiro, sendo 10 no RioMar Fortaleza e seis no Kennedy.

Conforme a diretoria, outros 30 contratos já estão assinados para operações no RioMar Fortaleza. Entre elas, American Sports, Take a Juice, Unidas Aluguel de Veículos, Lê Loyn e Lê Lis.

No RioMar Kennedy, são mais 10 lojas previstas, até o momento: Detran, Lupo, Parque Bambolim, Petite Jolie, Bagaggio, Let’a MakeE, entre outras.

Também entre as apostas de atrativos, a superintendência ressalta a Exposição Imersiva Van Gogh Live 8K, que ficará no RioMar Fortaleza até o final de maio. A mostra leva os visitantes a uma jornada imersiva pelo mundo vibrante e emocionante das obras-primas do renomado artista Vincent van Gogh.

Já no RioMar Kennedy, está aberto o Circuito Marvel, gratuito, até o final do mês. No espaço, as crianças de 4 a 12 anos podem interagir em um circuito aberto com brincadeiras temáticas do universo de vários personagens de uma das franquias mais bem-sucedidas do mundo.

Datas comemorativas

Apesar de ser um dos mais jovens shoppings de Fortaleza, o Grand Shopping está avançando no seu volume de vendas a passos rápidos. Segundo a gerente de marketing do empreendimento, Carla Werneck, este ano, as vendas cresceram algo em torno de 9,5% a 10%.

Ela destaca que o ritmo é, inclusive, maior que a média da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce).

Para o segundo semestre, um planejamento em torno das datas comemorativas está montado e deve ser o atrativo extra do shopping, incluindo o aniversário do empreendimento, em agosto, Dia da Criança, Black Friday, Natal, entre outras.

"A gente está empenhado para garantir um segundo semestre bom mesmo diante das adversidades que a gente tem enfrentando. A gente sabe das dificuldades e estamos tentando fazer o possível, a nossa parte, que é criar eventos, dar orientação aos lojistas, dar apoio, procurar treinamentos, intensificar ações para que eles consigam converter o maior número possível de pessoas e melhorar as vendas", pontua.

Aposta em eventos e atrações

Assim como os demais empreendimentos da Capital, o Shopping Parangaba também indica "fluxo movimentado e positivo" nestes primeiros meses do ano.

O superintendente do centro comercial, Felipe Bahiana, pontua que datas marcantes do calendário varejista, como o recente Dia das Mães, são utilizadas como oportunidades de "proporcionar experiências únicas aos nossos clientes".

Sobre as dificuldades do setor, o executivo reconhece os desafios, mas garante que a administração do shopping está focada nos clientes.

"Adaptamos estratégias, mantendo a diversidade de opções de produtos e serviços, bem como a realização de eventos temáticos e promoções especiais. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para todos que nos visitam", afirma.

A aposta em eventos e atrações é uma das estratégias do empreendimento para conquistar os clientes. Bahiana lembra que, em abril, o shopping promoveu a Exposição Reino dos Dragões, considerada um "verdadeiro sucesso", tendo em vista que propiciou um fluxo alto de pessoas no local.

"Além disso, o cenário infantil Miraculous Ladybug também foi muito aclamado pelo público, recebendo milhares de crianças até então. Essas iniciativas, assim como outras campanhas, liquidações e promoções fora de época, têm desempenhado um papel fundamental em oferecer momentos de lazer, entretenimento e diversão para toda a família", acrescenta.

O superintendente ainda ressalta as recentes inaugurações do empreendimento, como Sonho dos Pés, Piticas XP, Natura, Kopenhagen e Santa Lolla.

Nos próximos dias, também estão marcadas as inaugurações da Inovathi, Mia For Make e uma unidade de atendimento da Cagece.

Já para o segundo semestre, o Shopping Parangaba deve ganhar mais de 18 novas operações.

"Estamos dedicados a trazer constantemente novas opções e marcas de destaque para o Shopping Parangaba, oferecendo aos nossos visitantes um mix diversificado de lojas e uma experiência de compras única".

