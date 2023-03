Grand Shopping tem crescimento de 45% e projeta novo avanço robusto em 2023

Com seis anos de funcionamento, o Grand Shopping apresenta resultados sólidos. Localizado em Messejana, o empreendimento está com 98% de sua Área Bruta Locável (ABL) ocupada.

Administrado pela Dasart Malls, braço de gestão de shopping center do grupo Dasart, o Grand Shopping informa que encerrou o ano passado com um resultado operacional 45% acima do registrado em 2021. Para 2023, a expectativa é de crescimento de 47% na comparação com 2022.

“O Grand se apresenta como um mall que integra as pessoas que valorizam um ambiente agradável, onde possam desfrutar de bons momentos com amigos e família e, ao mesmo tempo, repleto de opções de compras e serviços. Conseguimos aqui reunir grandes players do varejo e primamos pela realização de eventos, oferecendo entretenimento de qualidade para os clientes", comenta Vitor Frota, diretor presidente da Dasart.

Nova Caixa Econômica

Na quarta-feira (8), a Caixa Econômica inaugurou uma unidade no shopping, cujo portfólio conta com 94 lojas. Em uma área de 284 metros quadrados, a agência atende das 10h às 16h; já o autoatendimento ocorre das 6h às 22h.

