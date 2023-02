Starbucks vai inaugurar primeira loja em Fortaleza em 2023

A famosa rede de cafés Starbucks chega a Fortaleza em 2023. A primeira loja da marca no Ceará ficará no piso térreo do Shopping Iguatemi Bosque, conforme informação obtida em primeira mão por esta Coluna. O mês de abertura da loja não foi divulgado.

A empresa, através de sua operadora licenciada, a SouthRock, anunciou também expansão para Goiânia e Recife e informou que está avaliando ainda outros locais potenciais para a construção de mais lojas em Fortaleza e nas outras duas praças.

Empregos e capacitação

Na soma das três cidades, serão gerados 140 empregos diretos. A marca informou que abrirá Centros de Treinamento Starbucks em todos os novos mercados, onde realizará programas de capacitação que abrangem certificações de barista, práticas de atendimento, rotinas operacionais e cursos sobre a indústria do café, qualidade e segurança alimentar.

Com as novas operações, a Starbucks Brasil chega a 11 estados. No fim de 2022, a companhia havia anunciado a estreia em Salvador, com inauguração prevista ainda para o primeiro trimestre de 2023.

A incursão da rede de cafés no mercado fortalezense já foi motivo de rumor por vários anos e só agora se confirma. Vale lembrar que Fortaleza é a cidade com a maior economia do Nordeste e isso, naturalmente, favorece a atração de marcas consagradas.

“Essas inaugurações são, sem dúvida, um marco para a Starbucks no Brasil, dando continuidade ao nosso compromisso em expandir a nossa presença no mercado nacional, gerando empregos e reafirmando nossa missão de inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara e uma comunidade de cada vez, impactando positivamente as comunidades que servimos ", afirma Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil.

O superintendente do shopping Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, projeta que a chegada da marca será “um grande sucesso de público, de fluxo e de vendas".

“Temos uma expectativa muito grande, será um grande lançamento, fortalecendo o nosso mix. Tenho certeza que vai agradar muito o paladar e o gosto do cearense que deseja sempre ter aqui marcas novas e relevantes, sem ter de sair do Estado para essa experimentação de altíssimo nível”, avalia.

Histórico da Starbucks no Brasil

A primeira loja da Starbucks no Brasil foi aberta em 2006 no Morumbi Shopping, em São Paulo. Em 2008, a empresa inaugurou sua primeira loja no Rio de Janeiro. Em 2018, celebrou um contrato de licenciamento com a SouthRock para operar as unidades de varejo Starbucks no Brasil, tornando a SouthRock a operadora local licenciada da marca em todo o país.

Em 2019, após 11 anos atuando exclusivamente em São Paulo e Rio de Janeiro, a Starbucks ampliou sua presença no país e inaugurou suas primeiras lojas na região Sul, em Santa Catarina. Em dezembro de 2020, a expansão continuou, e a Starbucks iniciou sua operação em Brasília. Em 2021, a marca chegou em mais três mercados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Até fevereiro de 2023, a marca está presente em sete estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília-DF e Minas Gerais).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil