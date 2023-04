North Shopping lança Quintal do Jóquei, novo polo gastronômico e de lazer

Em comemoração aos 10 anos de existência, o North Shopping Jóquei anuncia o lançamento do seu novo polo gastronômico. O Quintal do Jóquei, espaço de lazer e entretenimento, será inaugurado no segundo semestre de 2023, na área externa do shopping, localizado na Avenida Lineu Machado, 419, no bairro Jóquei Clube.

“O Quintal será palco de grandes encontros e novas experiências para os moradores de Fortaleza”, destaca Rodolfo Cardoso, superintendente do North Shopping Jóquei. “Com renomados restaurantes cearenses, como Carneiro do Ordones e o Boteco Seu Domingo, haverá muito happy hour e comidas típicas para o público”, afirma.

De acordo com o superintendente, o novo espaço terá uma área de 5.000m², com uma identidade visual moderna e repleta de elementos regionais. Além de restaurantes, o Quintal do Jóquei terá espaço pet friendly e equipamentos de lazer kids.

Além disso, estão previstas várias programações que buscam atrair diversos públicos, funcionando em horário diferente do shopping: das 11h às 01h. “A ideia é trazer ao longo do mês várias atrações culturais para o público jovem, infantil e familiar”, adianta Rodolfo Cardoso.

Com um investimento de R$ 20 milhões, o Quintal do Jóquei vai atrair novos negócios para a região e gerar mais empregos. “A expectativa é de até 450 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos”, estima o superintendente.

História

Inaugurado em 30 de outubro de 2013, o North Shopping Jóquei chegou ao bairro para suprir uma necessidade de mercado. Administrado pela Ancar Ivanhoe, o empreendimento atrai uma população de 55 bairros do entorno.

No total são 5 lojas âncoras, 18 megalojas e 171 lojas satélite. Para o lazer dos visitantes, o North Shopping Jóquei conta com um cinema de cinco salas (duas com tecnologia 3D) e Game Station, com mais de 1.000m² de jogos eletrônicos. A partir de julho, contará com mais um espaço de lazer para a população.