Livraria Saraiva encerra atividades em Fortaleza após 13 anos

A Livraria Saraiva fechou nesta quinta-feira (11) sua última loja em Fortaleza, localizada no shopping Iguatemi Bosque. Clientes que tentaram acessar a unidade encontraram um comunicado da empresa, que atuava há 13 anos na Capital.

"Prezados clientes, informamos o encerramento das atividades da Livraria Saraiva após 13 anos de muita dedicação. Agradecemos a todos", diz o texto posicionado na porta da loja. A imagem com o aviso foi compartilhada nas redes sociais.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Saraiva para mais informações, e a matéria será atualizada quando o posicionamento for recebido.

O Shopping Iguatemi Bosque também divulgou nota informando sobre o encerramento das atividades da loja e agradecendo o tempo de serviço prestado pela livraria.

"O Iguatemi Bosque informa que a Livraria Saraiva, localizada no piso térreo do shopping, encerrou suas atividades nesta quinta-feira (11). O Iguatemi Bosque agradece o tempo de serviço prestado pela Saraiva nessa parceria de mais de uma década. Entendemos os desafios operacionais e econômicos do mercado, bem como a mudança que o varejo tem vivenciado nos últimos anos", diz o comunicado.

Ainda conforme o Shopping Iguatemi Bosque, novidades no segmento serão divulgadas em breve.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE