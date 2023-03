Impressionante, exposição imersiva sobre Van Gogh em Fortaleza vai te fazer não querer ir embora

Van Gogh é o pintor das multidões – no melhor dos sentidos. Difícil achar quem desgoste da obra do holandês. Arrebata e movimenta: tem rosto de girassol, noite estrelada, amendoeira em flor. Fortaleza agora mergulha nesse universo multicolorido a partir de uma exposição ousada, a maior mostra imersiva sobre o gênio.

“Van Gogh Live 8K” é impressionante e imperdível. Fomos visitar a empreitada – em cartaz até 21 de junho no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza – e, de fato, merece toda a comoção já experimentada em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Impressiona porque, enorme, ainda assim se atenta a detalhes. Perceba: em cada cantinho, o projeto tem o cuidado de fascinar tanto veteranos quanto iniciados na estética do artista.

São mais de 250 criações do mestre projetadas em inédita alta resolução. Um capricho. A sensação é de acessar a alma de Van Gogh. Não à toa, este que é o ponto alto da experiência – o imenso galpão no qual é possível observar, passear e, por que não, até dançar entre as imagens – deve se tornar o espaço favorito do público. Canções instrumentais de Beatles a Tchaikovski, passando por Pink Floyd e Erik Satie, eternizam o passeio.

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Além disso, a voz de Fernanda Montenegro recita trechos de cartas escritas por Vincent, aproximando os sentidos daquilo que mais tocava o artista: a relação entre cores e vida, trabalho e vontade, querer e fazer. No total, o espetáculo dura meia hora, mas ninguém fica apenas esse tempo. É necessário ver de novo para sentir mais. Sentar no chão e saborear o entorno, rasgando o peito de emoção. Tem gente que chora. Compreensível.

Produtores responsáveis pela circulação da mostra no Brasil apontam que a empreitada é um divisor de águas na forma como consumimos arte. A certeza se traduz no olhar encantado de quem se dispõe a embarcar. Não se trata de uma experiência museológica, porém. Logo, esqueça a fartura de informações e o caráter descritivo de galerias. A tônica aqui é o toque, a ação e a originalidade em olhar diferente para algo tão presente no imaginário coletivo.

Ocupar paisagens

Apesar de ser o grande destaque de “Van Gogh Live 8K”, o show de projeções não é a única atração arrebatadora. Mais cinco ambientes fazem a gente se demorar. Logo na entrada, um café-teatro temático totalmente revestido da atmosfera de “Noite Estrelada” reúne mesinhas e cadeiras para promover encontros. Vale demais passar um tempinho ali, desfrutando da sensação de ocupar uma paisagem de Vincent.

Legenda: Lojinha com produtos customizados está presente na mostra Foto: Thiago Gadelha

Ao lado, uma lojinha com produtos customizados acumula belezas. Camisas, moleskines, porta-copos, chapéus, casacos e toda uma fartura de produtos originais são pedida certeira: quem resiste? Nossa equipe adquiriu alguns itens, e mais pessoas rodeavam os artigos.

Legenda: O campo de girassóis – sala espelhada em luz amarela, com girassóis do teto ao chão – promove aconchegante sentimento Foto: Thiago Gadelha

Comprados os objetos, uma cortina com recortes de “Amendoeira em Flor” dá acesso a um ambiente que incorpora totalmente essa obra, em tons de verde e azul. Doce e delicado. Na sequência, a sala educacional é a parte que mais se assemelha a um museu. Dados sobre a vida de Van Gogh, contendo inclusive uma linha do tempo, traçam um panorama sobre literatura, inspirações, viagens e loucuras. Dá gosto de ver.

Legenda: Rosto em 3D do gênio é formado por autorretratos pintados por ele Foto: Thiago Gadelha

Outros dois espaços merecem atenção redobrada: o campo de girassóis – sala espelhada em luz amarela, com girassóis do teto ao chão – promove aconchegante sentimento, ao passo que a antessala com um rosto em 3D do gênio é formado por autorretratos pintados por ele, num misto de espanto e reverência.

Foto: Thiago Gadelha

Todo esse complexo integra 2.800 metros quadrados e estreou mundialmente no Barra Shopping (RJ), no último mês de julho. De lá até aqui, foi capaz de ecoar a frase que abre a narração de Fernanda Montenegro na mostra: “Veja beleza onde você puder. A maioria das pessoas não vê beleza suficiente”. “Van Gogh Live 8K” é beleza superlativa. Uma ode ao encantamento.



Serviço

Van Gogh Live 8K

Onde: No estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu).

No estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Quando: Abertura nesta quinta-feira (16); em cartaz até 21 de junho de 2023. Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h20; aos domingos, das 13h às 20h20. Menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável.

Abertura nesta quinta-feira (16); em cartaz até 21 de junho de 2023. Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h20; aos domingos, das 13h às 20h20. Menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável. Ingressos: Semana Diurno - R$60 / Semana Noturno (segunda a sexta): R$80 (a partir de 18h)/ Fim de Semana (sábado, domingo e feriado): R$90.

Semana Diurno - R$60 / Semana Noturno (segunda a sexta): R$80 (a partir de 18h)/ Fim de Semana (sábado, domingo e feriado): R$90. Onde comprar : neste site

: neste site Mais informações: perfil da exposição, no instagram.