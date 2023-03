Silvero Pereira abre turnê em tributo a Belchior com dois shows em Fortaleza

O ator e cantor Silvero Pereira inicia neste mês, em Fortaleza, a turnê do show especial em que interpreta sucessos de Belchior. De volta à capital cearense, as apresentações acontecem nos dias 17 e 18 de março, às 20h, no palco do Theatro Via Sul.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital ou diretamente na bilheteria do Theatro. Os valores custam entre R$30 e R$80.

Em 'Silvero interpreta Belchior', as canções ganham novas conotações e uma atualidade sensorial, social e política a partir da performance do cearense de Mombaça a partir de um repertório pensado e idealizado por Silvero.

Para isso, ele se debruçou sobre a obra completa de Belchior e apostou em canções compostas em diferentes épocas do artista, como “A hora do almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo” e “Paralelas”, os clássicos “A palo seco”, “Toda suja de batom”, “Como nossos pais” e “Alucinação”.

Nas novas apresentações na capital cearense, o artista promete novas canções, como “Fotografia 3x4” e “Galos, noites e quintais”, acompanhado da banda formada por músicos Caio Castelo (guitarra), Dândara Marquês (baixo), Joana Lima (teclado), Vladya Mendes (bateria) e Rochanna Farias (sax).

“Retonar a Fortaleza e fazer novamente esse show na minha terra me traz uma emoção inexplicável. Acho que começar essa turnê pelo Ceará vai me dar mais sorte, mais segurança, uma benção, vai me dar a certeza de que a trajetória que vamos trilhar pelos próximos meses será inesquecível”, comemora o cantor.

A turnê passará ainda pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Itaquera, Santos, Guarulhos, Jundiaí, Florianópolis, Curitiba, Salvador e Palmas.

Serviço

Silvero interpreta Belchior

Dias 17 e 18 de março

Às 20h, bo Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga)

Ingressos: de R$30 a R$80 no Ingresso Digital ou na bilheteria do Theatro Via Sul