Inauguração da Sephora em Fortaleza atrai fãs de maquiagem e provoca fila que começou de madrugada

A Sephora, varejista francesa de produtos de beleza, inaugurou a primeira loja no Ceará nesta quinta-feira (20). O estabelecimento fica no shopping RioMar, no Papicu, e recebeu centenas de visitantes assim que abriu as portas.

O Diário do Nordeste apurou que os clientes começaram a formar filas de espera às 4h30min. Isso porque a loja havia prometido distribuir 150 cupons de R$ 150 para os primeiros que fossem conferir o portfólio de produtos da varejista francesa. Como a procura foi maior que o esperado, a loja decidiu, depois, liberar mais 100 cupons para quem já estava no local.

Legenda: Sephora reuniu fãs de maquiagens e produtos de beleza desde cedo no shopping Rio Mar Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

CEO da Sephora no Brasil, Andrea Orcioli disse que a expectativa da empresa "é bem alta" no Estado. "A gente tem esse namoro com o Ceará e queria vir para Fortaleza desde 2017", explicou a executiva. Contudo, devido ao período de negociações e às restrições ao comércio impostas pela pandemia de Covid-19, a chegada só deu certo neste ano.

Entre as motivações para abrir uma unidade na capital cearense, Orcioli citou o engajamento do público de Fortaleza nas redes sociais da empresa e as vendas pelo site. "A gente achou necessário ter uma loja para garantir uma experiência total. A gente consegue, agora, oferecer os serviços. As pessoas conseguem ver, testar os produtos", completou.

Consumidoras

A expectativa pela vinda da loja, inclusive, ficou explícita entre as consumidoras que passaram pelo shopping nesta quinta (20). A estudante Talita Vasconcelos, de 21 anos, saiu de casa bem cedo, com a ansiedade de quem já não aguentava mais esperar pela abertura da loja.

"Eu queria conhecer as blogueiras e queria ganhar o voucher. Tava muito ansiosa achando que eu não ia conseguir, até chorei ontem", disse ela sobre o motivo de ter chegado ao shopping por volta das 4h30.

Com receio do horário, a jovem tentou todas as possibilidades para garantir que não sairia sem o voucher. "A gente ficou no meio da rua, arriscando a minha vida. Aí até que a gente tomou coragem, perguntamos para os trabalhadores e explicamos. Eles até riram da nossa cara, mas colocaram a gente para dentro", comentou aos risos.

Produtos

Segundo Andrea Orcioli, a loja de Fortaleza conta com o portfólio completo de produtos da varejista, que vai desde marcas exclusivas, como Fenty Beauty e Sephora Collection, a outras como Drunk Elephant e Nars.

Para a inauguração do estabelecimento na Capital, foram convidadas, inclusive, as influenciadoras Bruna Tavares e Mari Maria, que têm linhas de cosméticos vendidas pela Sephora.

Fidelidade

Não há nenhuma promoção de inauguração da Sephora em Fortaleza. No entanto, a loja anunciou um programa de fidelidade que começa a partir desta quinta-feira, com acúmulo de pontos.