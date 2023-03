Com investimento de R$ 15 milhões, expansão do Shopping Eusébio vai gerar 300 empregos

O Shopping Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, iniciou a terceira fase de expansão, prevista para ser entregue em 31 de outubro deste ano. Segundo a empresa, a ampliação gerará 300 empregos, entre diretos e indiretos. O investimento anunciado é de R$ 15 milhões.

Os detalhes do processo seletivo serão divulgados no fim de julho. No site do empreendimento, é possível cadastrar o currículo e acompanhar as vagas disponíveis. As informações foram divulgadas, na manhã desta sexta-feira (31), durante coletiva de imprensa.

A obra incrementará 600 metros quadrados de área bruta locável (ABL) ao shopping, totalizando 25 mil metros quadrados de ABL. No novo ambiente, haverá 13 lojas e três quiosques, além de uma praça de eventos.

Cafeteria, marcas de lingerie e de sapatos compõem o mix de lojas da expansão. Os nomes, contudo, ainda não foram divulgados.

Desenvolvimento do município

O proprietário do Shopping Eusébio, Riamburgo Ximenes, destacou que o desenvolvimento do município impulsionou a procura de empresas interessadas em se instalar no empreendimento, demandando o aumento do espaço.

“Em outubro, o lojista já entra turbinado para as vendas tão esperadas da Black Friday e de dezembro”, frisou.

Ximenes disse também haver uma quarta etapa já no papel. “Estamos em negociação com grandes âncoras. Quando fecharmos o negócio, construiremos”, afirmou. A meta é chega a 37 mil metros quadrados de ABL.

A superintendente, Marília Ximenes, acrescentou que a expansão foi projetada para incorporar uma área verde, inspirada nos boulevards parisienses.

Foto: Divulgação

“Além disso, as lojas foram pensadas uma a uma pelo nosso setor comercial para agregar ainda mais o mix que já temos”, observou, estimando crescimento de 20% no fluxo e nas vendas. A expectativa de aumento é de R$ 25 milhões mensais.

Atualmente, com 150 operações, o shopping gera 1, 5 mil empregos diretos. O fluxo chega a 400 mil pessoas por mês, segundo a empresa.

