Novas obras de saneamento no Ceará têm drones e robôs

As obras de saneamento básico nas 24 cidades cearenses envolvidas na parceria-público privada (PPP) entre Ambiental Ceará e Cagece utilizam de tecnologia de ponta.

Entre os equipamentos de última geração utilizados para mapear, monitorar e operar o sistema de esgotamento, estão robôs de videomonitoramento, câmeras 360°, drones e GPS de alta precisão.

Uma das tecnologias utilizadas é o programa Infra Inteligente, da Aegea Saneamento, empresa controladora da Ambiental Ceará e líder em saneamento privado no Brasil. A ferramenta usa dados coletados por drones, topografia de precisão e câmeras 360° para criar gêmeos digitais das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e demais ativos relacionados ao saneamento.

As réplicas fiéis das infraestruturas permitem que as equipes visualizem e analisem os equipamentos pela tela de um computador. Com as imagens em 3D, é possível visitar virtualmente e com frequência as instalações das cidades atendidas pela PPP.

O Infra Inteligente é aplicado durante a fase de operação assistida, período em que a Ambiental Ceará faz o levantamento da estrutura de esgotamento sanitário que vai assumir nas 24 cidades contempladas no projeto.

Segundo a empresa, a ferramenta já foi utilizada em Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Agora, as equipes estão trabalhando nesta etapa em Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi.

Videomonitoramento

Outra tecnologia que integra a operação é um robô de videomonitoramento, batizado de San, que começou a entrar nas tubulações das 17 cidades cearenses onde intervenções de melhorias já foram iniciadas. O objetivo, segundo a empresa, é o monitoramento subterrâneo das redes de esgoto, capaz de identificar obstruções que podem provocar extravasamentos.

"Essa é uma ação preventiva, que conta com imagens em tempo real. Outro benefício é a identificação de ligações irregulares, que direcionam o esgoto para as redes de drenagem, poluindo o meio ambiente", informou a Ambiental Ceará.

Nas bases operacionais, a rede de esgotamento sanitário das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri são geridas a partir dos Centros de Operações Integradas (COIs), com sede em Maracanaú e Juazeiro do Norte, respectivamente. A partir deles, as equipes da Ambiental Ceará vão monitorar, em tempo real, níveis de poços, status de bombas e identificar falhas.

PPP do Esgoto

A PPP de esgotamento sanitário foi firmada com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que determina que 90% da população tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgoto até o ano de 2033.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil