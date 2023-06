Unimed Fortaleza investe R$ 5,5 milhões em centro oncológico de ponta

A Unimed Fortaleza abrirá, no dia 12 de junho, seu novo centro oncológico, desenvolvido em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Para o novo equipamento, que fica no Hospital Unimed Sul, foram investidos R$ 5,5 milhões.

Com infraestrutura e procedimentos de ponta, o centro tem capacidade para fazer mais de 1,2 mil atendimentos por mês.

Legenda: Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza Foto: Divulgação

"Os valores envolvidos com os quimioterápicos e terapias oncológicas são vultuosos. A Unimed investe R$ 25 milhões por mês com esse segmento. E nós não poupamos esforços para entregar este novo centro de excelência aos nossos clientes, que vai agregar muito valor à nossa rede", destaca Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza.

Referência

Para André Osmo, consultor sênior do Sírio-Libanês, a nova unidade oncológica se equipara aos principais centros de referência do Brasil e até do mundo.

Conforme Fabrício Martins, diretor comercial da empresa, a Unimed já está sendo procurada por outras operadoras de saúde para fazer parcerias com foco na utilização do equipamento.

"O Centro de Oncologia não é só um lugar onde o paciente vem fazer quimioterapia. É um tratamento custoso física e mentalmente. Então, aqui a gente trabalha também a questão da autoestima e do conforto do paciente", detalha Fernanda Colares, diretora de Recursos Próprios da cooperativa.

O novo centro conta ainda com uma "área limpa", usada para manipulação de quimioterápicos, além de boxes reservados para pacientes que desejarem privacidade.