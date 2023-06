Unimed Fortaleza inaugura centro oncológico em parceria com Sírio-Libanês

A rede da Unimed Fortaleza passa a contar neste mês de junho com um novo Centro Oncológico, desenvolvido em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, referência em procedimentos de alta complexidade e no desenvolvimento de boas práticas em oncologia.

O novo equipamento ficará no Hospital Unimed Sul e entrará em operação no dia 12 de junho.

"Agora, nossos pacientes não vão mais precisar buscar atendimento especializado, com tecnologia de ponta, em outros estados. O projeto foi desenvolvido em parceria com profissionais renomados do Hospital Sírio-Libanês, que é um dos melhores, senão o melhor, no tratamento oncológico do país", destaca o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão.

Segundo ele, a ideia é estabelecer um novo padrão de atendimento no Ceará, contando com equipamentos de última geração, médicos de referência, equipe multidisciplinar qualificada e integração de serviços.

Conforme a Unimed Fortaleza, a parceria com o Sírio-Libanês possibilitou mapear processos e montar estratégias para expansão e implementação do novo centro oncológico, a partir da expertise do hospital, que tem certificação QOPI, concedida pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).

