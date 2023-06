Terrazo, novo shopping do Eusébio, anuncia data de inauguração

Com 97% das obras concluídas, o Terrazo Shopping, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), será inaugurado na manhã do dia 18 de julho, apurou esta Coluna, em primeira mão.

Com um investimento de mais de R$ 300 milhões, o empreendimento vai gerar mais de 3,2 mil empregos, dos quais 2,4 mil indiretos e 800 diretos, incluindo prestadores de serviços, lojistas, funcionários do shopping, equipes de limpeza, segurança, etc.

Lojas

Localizado na esquina da CE-040 com o Anel Viário, o novo shopping tem área bruta locável de 30.810,00 m². Serão mais de 190 lojas, incluindo um supermercado de 1.400 m², academia de 3 mil m², cinema com seis salas de última geração e uma sala vip, além de uma praça de alimentação com 27 lojas.

Entre as marcas confirmadas para o Terrazo, estão: Supermercado Guará, Renner, Solar Magazine, Ban Ban Calçados, Casas Freitas, Cacau Show, Carmen Steffens, CVC, Kopenhagen, Lupo, O Boticário, RiHappy, Samsung, Vivo, Greenlife Academias e outras.

A praça de alimentação terá lojas como Bebelu, Gendai, Johnny Rockets, Mini Kalzone, PastelZinn, Puro Açaí, Spoleto, Subway, The Coffee, entre outras.

Potencial de vendas

Segundo o CEO do Terrazo, Vitor Frota, o shopping tem potencial de gerar mais de R$ 360 milhões em vendas anuais.

"O Terrazo Shopping é um grande empreendimento na região que mais cresce no estado e com maior potencial de retorno para o segmento do varejo. Impressiona a velocidade e a qualidade do crescimento da região. O público ao redor do Terrazo, ou seja, que mora a 15 minutos de carro, está chegando a 800.000 habitantes, o mesmo de algumas capitais", explica.

O shopping é uma obra da Dasart Engenharia, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações.

