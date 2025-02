Carmais promove festival do SUV com ofertas especiais para seminovos

A Carmais Seminovos promove, no dia 22 de fevereiro (sábado), o Festival do SUV Carmais Seminovos, um evento especial para quem busca adquirir um veículo seminovo aproveitando condições exclusivas. A ação acontece na avenida Barão de Studart, 1846-B, das 8 às 16 horas, reunindo o maior estoque multimarcas do Estado.

Os veículos passam por laudo cautelar, garantindo segurança e procedência. Além da variedade de modelos e da qualidade dos veículos disponíveis, os clientes poderão aproveitar condições especiais de pagamento. A entrada poderá ser parcelada em até dez vezes sem juros no cartão de crédito e os compradores ainda terão um bônus de R$ 2.000 para utilizar de várias formas, conforme as regras estabelecidas pela concessionária.

“O bônus poderá ser usado na avaliação do usado, no desconto do carro desejado, na compra de película ou estética, na transferência do carro e por aí vai. O cliente poderá usar da forma que ele desejar”, relata Antônio Nina, diretor de seminovos do Grupo Carmais.

Para mais informações, interessados podem visitar a concessionária na data e conferir as condições disponíveis.

Mais informações:

Site: https://carmaisseminovos.com.br/

Instagram: @carmaisseminovos

Telefone: (85) 3306-8889

WhatsApp: (85) 98126-3833

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846-B - Aldeota, Fortaleza-CE