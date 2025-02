Advance Comunicação realiza edição 2025 do bloco Tamo Junto neste sábado (15)

Organizado pela agência Advance e voltado para clientes e convidados do mercado da comunicação local, o tradicional bloco Tamo Junto será realizado no próximo sábado (15).

Neste ano, o evento, que chega a 8ª edição, homenageia os 30 anos da Advance, celebrados no fim de janeiro. São esperados cerca de 1000 convidados. Os participantes farão um aquecimento na sede da empresa, com o trio elétrico seguindo pela rua José Avelino até a Av. Monsenhor Tabosa.

Além das três décadas da agência, a edição do Tamo Junto deste ano celebra outros elementos da Advance, como o Darth, mascote da empresa que homenageia a causa animal, e os instrumentos musicais que são destaque na sede da Advance, como a bateria.

"O Tamo Junto personifica valores da Advance, como arte, criatividade, amizade, alegria e respeito aos animais. Ao​ ocupar o espaço urbano da cidade, leva​mos ​vida para as ruas e a oportunidade de proporcionar aos nossos convidados a experiência de vivenciar equipamentos culturais em uma região ​​festiva e cheia de história", comenta Eliziane Alencar, sócia-fundadora e CEO.

Para reforçar o compromisso com a causa animal, um buffet de comida vegana será disponibilizado durante o evento para os convidados.

“O Bloco acabou tornando-se um movimento de valorização ​d​a Praia de Iracema e do Carnaval de rua, já que ​leva os foliões para o circuito a pé ​p​elas ruas do bairro. Nos ​30 anos da Advance, ​​reafirmamos o orgulho de fazer parte desse bairro mágico, que pulsa arte, criatividade e alegria: valores que fazem parte do nosso core business”, explica ​Evandro Colares, Sóci​o-Diretor da Advance e um d​o idealizador​es do bloco.