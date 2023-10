Prefeito de Cedro, no Interior do Ceará, sofre ameaça de morte, e Polícia investiga crime

O prefeito Joãozinho de Titico (PDT), de Cedro, no Interior do Ceará, foi alvo de ameaça de morte, deixada na obra de um prédio público do município nesse domingo (15), um dia após o cemitério da cidade ser alvo de vandalismo com expressão e símbolo nazista. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que investiga crimes de "ameaça, apologia ao nazismo e dano ao patrimônio público".

"Joãozinho tem que morrer", dizia a pichação. O gesto municipal gravou um vídeo em frente à Delegacia Municipal de Cedro nesse domingo e publicou em seu Instagram com o intuito de tranquilizar a população, e disse ainda que é "preciso avançar nas investigações".

Assista ao pronunciamento do prefeito:

“Estamos tomando aqui algumas providências, inclusive para fazer a apuração desse crime. Então [venho] tranquilizar aqui a comunidade cedrense", pontuou o prefeito cearense.

Segundo João, o município tem recebido apoio de autoridades do Estado. Ele conta que já teve contato direto também com Samuel Elânio, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Cedro, unidade policial que realiza diligências e oitivas no intuito de elucidar os fatos, bem como identificar outros crimes."Joãozinho tem que morrer“.

Vandalismo e apologia ao nazismo

O Cemitério São João Batista, em Cedro, distante cerca de 400 km de Fortaleza, foi vandalizado com símbolos e frases nazistas. A Prefeitura da cidade informou que a ocorrência foi constatada no sábado (14) e a Polícia foi acionada. O caso está sendo apurado. A lei brasileira 9.459/97 estabelece que fazer apologia ao nazismo é crime e a pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.

Conforme a Prefeitura do Cedro, o cemitério fica na Rua Joaquim Alves dos Santos, no Centro. Quando soube da ocorrência, diz a Prefeitura, as autoridades policiais da cidade foram acionadas para apurar o caso.

Um vídeo que circula em aplicativos de conversa mostra paredes, túmulos e imagens sacras pichadas com suásticas e com a saudação nazista 'Heil'.