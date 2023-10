Sargento da Polícia Militar é preso em flagrante por atos libidinosos contra crianças em Fortaleza

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso em flagrante, por suspeita de praticar atos libidinosos contra crianças, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, no último domingo (15).

A Corporação confirmou a prisão, em nota: "o militar, da graduação sargento e lotado no Batalhão de Polícia de Guarda Externa Presídios e Est Penais (BPGEP), foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente (DECECA), onde foi realizado o procedimento com fundamento no 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente".

Em seguida, o policial militar foi conduzido ao Presídio Militar, onde ficou recolhido, segundo a PMCE. A identidade do PM não será divulgada, para preservar as vítimas.

Veja também

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Militar, que a Corporação foi chamada pela população após o suspeito fazer gestos obscenos para crianças que brincavam na calçada da sua residência, no Conjunto São Cristóvão. As vítimas seriam crianças de 5 e 8 anos.

Os colegas de farda do suspeito se deslocaram à sua residência e realizaram a sua prisão em flagrante. Uma arma de fogo da PMCE, utilizada pelo militar, foi apreendida.