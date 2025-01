Cagece interrompe abastecimento em cidades do Interior nesta semana; veja municípios afetados

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) suspende o abastecimento em diversos municípios do Interior do Estado nesta semana. A interrupção do serviço começou na manhã desta segunda-feira (20) nas cidades de Cedro e de Horizonte, já em Aracati inicia na terça-feira (21).

Devido às suspensões, a instituição recomenda a população que a água reservada seja consumida moderadamente, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Veja também Ceará Barragem rompe após fortes chuvas e comunidade fica alagada na zona rural de Independência; veja video de resgate Ceará Ceará recebe novo aviso de chuvas intensas até a próxima terça (21); veja cidades afetadas

Na localidade da região Centro Sul cearense, a paralisação programada acontece devido à realização de obras de manutenção operacional, que devem ser concluídas até as 12h desta segunda. No entanto, como destaca a empresa, é possível que o equilíbrio total do sistema cedrense seja retomado apenas na terça-feira (21) em áreas mais distantes e elevadas.

Em Horizonte, município da Região Metropolitana da Capital, a suspensão do abastecimento de água visa retirar vazamento na rede de distribuição e deve ser concluída nesta tarde, às 17h. Porém, a previsão é que a população local terá o serviço totalmente normalizado na próxima quarta-feira (22).

Na terça-feira, a partir das 7h, a paralisação afetará o distrito de Cabreiro, em Aracati, no Litoral Leste cearense. Na ocasião, a Cagece realizará a manutenção operacional do sistema, que será finalizada às 18h do mesmo dia, quando a distribuição de água será retomada. Em locais mais elevados e distantes das estações de tratamento é possível que o serviço demore a retornar, sendo normalizando até sexta-feira (24).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Em Santa Quitéria, no Sertão de Crateús, a interrupção do serviço de abastecimento começou na tarde desse domingo (19), devido a obras para solucionar ocorrência eletromecânica, que devem ser concluídas nesta segunda às 17h. Assim como nas localidades citadas anteriormente, em algumas regiões pode haver demora para o retorno do serviço, que será totalmente reestabelecido até quinta-feira (23).

Em caso de dúvida ou informações, a Cagece oriente que os clientes entrem em contato pelos canais de atendimento, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.