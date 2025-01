Ceará recebe novo aviso de chuvas intensas até a próxima terça (21); veja cidades afetadas

O Ceará deve continuar recebendo chuvas nesta terça-feira (20), segundo novo aviso de precipitações intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A lista inclui todos os 184 municípios do Estado na categoria de "perigo potencial".

Este é o oitavo aviso consecutivo e segundo abrangendo todo o território. A previsão é válida até as 10h de amanhã

Nesses locais, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Contudo, há "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Para evitar acidentes, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra sugestão é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Veja também Ceará Barragem rompe após fortes chuvas e comunidade fica alagada na zona rural de Independência; veja video de resgate Ceará Sisu 2025: veja nota de corte para universidades federais do Ceará nesta segunda-feira (20)

Previsão para os próximos dias

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta condições de instabilidade atmosférica favoráveis a precipitações em todas as macrorregiões do Ceará, até a quarta-feira (22).

Para hoje, esperam-se chuvas em todas as macrorregiões, com precipitação de intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte na Ibiapaba no período da tarde e noite, e no Cariri no período do final da noite. Nas demais macrorregiões, as precipitações devem ocorrer de forma isolada, com intensidade variando de fraca a moderada.

Para terça-feira, pode haver chuva com intensidade variando de moderada a forte na madrugada, na região do Cariri. Nas demais regiões, os acumulados de chuva devem diminuir, ficando de forma isolada ao longo dos períodos do dia.

Na quarta, esperam-se áreas de instabilidade na área litorânea; elas devem se formar sobre o oceano e avançar para a costa.