Sisu 2025: veja nota de corte para universidades federais do Ceará nesta segunda-feira (20)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) atualizou, na madrugada desta segunda-feira (20), as notas necessárias para que os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 tentem ingressar em universidades públicas.

O Diário do Nordeste traz as maiores e menores notas de corte da ampla concorrência das universidades federais do Ceará até a última atualização. As notas de corte são a menor pontuação que o candidato precisa ter para ficar entre as vagas — ou seja, é a nota do último candidato classificado.

Contudo, é importante lembrar que as notas ainda podem mudar. Elas são modificadas diariamente à medida que “a fila” dos inscritos prossegue.

A nota final só é fechada depois do último dia de inscrição, que neste ano será nessa terça-feira (21).

Como se inscrever no Sisu?

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, com a conta gov.br. É preciso ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro.

Confira as maiores e menores notas de corte de ampla concorrência da universidades federais do Ceará:

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Maiores notas de corte

Medicina (Fortaleza): 803,90

Medicina (Sobral): 797,32

Direito (Fortaleza - Integral): 768,68

Ciências da Computação (Fortaleza): 764,50

Engenharia da Computação (Fortaleza): 756,42

Direito (Fortaleza - Noturno): 754,20

Odontologia (Fortaleza): 750,72

Odontologia (Sobral): 749,62

Psicologia (Fortaleza): 741,86

Filosofia (Fortaleza - Bacharelado): 732,90

Menores notas de corte

Ciência de Dados (Itapajé - Tecnológico): 630,58

Engenharia de Produção (Russas): 629,70

Redes de Computadores (Quixadá): 627,06

Economia Ecológica (Fortaleza): 625,34

Engenharia de Pesca (Fortaleza): 618,26

Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús): 613,58

Dança (Fortaleza - Licenciatura): 612,26

Engenharia de Minas (Crateús): 604,80

Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira*

Maiores notas de corte

Medicina: 854,24

Pedagogia: 755,73

Enfermagem: 723,42

Engenharia da computação: 721,93

Farmácia: 719,86

Serviço Social: 714,44

Menores notas de corte

Antropologia: 622,64

Engenharia de Alimentos: 620,00

Agronomia: 618,46

Humanidades - BI/LI: 614,32

História (campus na Bahia): 609,95

* Em alguns cursos, ainda não há nota de corte porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas.

Universidade Federal do Cariri

Maiores notas de corte

Medicina: 785,23

Engenharia de Software: 757,18

Ciência da Computação: 751,54

Medicina Veterinária: 707,03

Jornalismo: 695,57

Menores notas de corte