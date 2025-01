Barragem rompe após fortes chuvas e comunidade fica alagada na zona rural de Independência; veja video de resgate

Uma comunidade de Jucás, zona rural do município de Independência, no Ceará, ficou ilhada neste domingo (19), após fortes chuvas que resultaram no rompimento de uma barragem. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer/SSPDS) foram acionados para atender a ocorrência.

A reportagem apurou que pessoas chegaram a subir em árvores para esperar o resgate. Um idoso, de 75 anos, estava plantando na beira do rio, quando foi surpreendido pela correnteza da água. O homem foi um dos resgatados junto aos seus dois cachorros, segundo Lúcio Rodrigues, diretor da Defesa Civil de Independência.

VEJA MOMENTOS DO RESGATE:

O idoso teria se recusado a deixar o local, se não fosse na companhia dos animais dele. Chuvas são registradas na localidade desde a madrugada deste domingo.

O número exato de quantas pessoas foram resgatadas ainda não foi confirmado pelas autoridades, até a publicação desta matéria. A reportagem demandou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

No fim da tarde, o governador Elmano de Freitas (PT) fez um post em sua rede social sobre a situação em Independência. Segundo ele, a o rompimento aconteceu em uma barragem particular e reforçou que o Governo acionou imediatamente as forças de segurança para socorrer as famílias que ficaram ilhadas na região.

"Nossas equipes da Secretaria da Proteção Social estão em contato com o município para avaliar a necessidade de auxílio aos moradores atingidos pela enchente. Minha determinação é para que seja disponibilizado tudo o que for necessário em apoio às famílias que precisarem", dizia a postagem.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a barragem rompeu por volta das 9h30: "no local não é possível o acesso por meio de viaturas", destacou a Pasta.

"Os bombeiros militares estão equipados com botes, pranchões e equipamentos de mergulho. A aeronave da Ciopaer encontra-se, no momento, realizando voos na área para identificar os locais onde estão e a quantidade de vítimas ilhadas, e já iniciou os resgates" SSPDS

Policiais da Patrulha Rural, da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral auxiliam na operação.

Legenda: O local é de difícil acesso Foto: Reprodução/SSPDS

"O Governo do Estado está disponibilizando todos os recursos necessários para realizar os resgates das vítimas da enchente. A ocorrência está em andamento", acrescentou a Secretaria.

CHUVAS

Nas últimas 24h, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em, pelo menos, 115 municípios do Ceará. O maior volume de precipitações foi registrado em Quiterianópolis, com 151 mm. Em seguida, vêm chuvas de grande volume registradas em Aurora, com 150 mm; Tauá, com 108 mm; e Crateús, com 101 mm.

O estado deve seguir com condições favoráveis para chuva em todas as macrorregiões nos próximos dias. O órgão estadual chegou a emitir um aviso meteorológico sobre chuvas intensas no Estado, com prazo de encerramento até as 12h da próxima terça-feira (21).

As chuvas neste momento se devem à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades na porção centro-sul do Ceará.

A Defesa Civil do Ceará divulgou recomendações de segurança, como: evitar permanecer embaixo de árvores, não estacionar próximo às torres de transmissão ou placas de propaganda, evitar circular em áreas alagadas e procurar abrigo seguro durante ventos fortes.