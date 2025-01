Pelo menos 115 municípios do Ceará registraram chuvas nas últimas 24 horas; veja cidades

Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que nas últimas 24 horas choveu em, pelo menos, 115 municípios do Ceará.

O maior volume de precipitações foi registrado em Quiterianópolis, com 151 mm.

Em seguida, vêm chuvas de grande volume registradas em Aurora, com 150 mm; Tauá, com 108 mm; e Crateús, com 101 mm. O máximo de precipitação registrada em Fortaleza foi de 24,6, no posto do Caça e Pesca.

O órgão estadual chegou a emitir um aviso meteorológico sobre chuvas intensas no Estado, com prazo de encerramento até as 12h da próxima terça-feira (21).

Os dados foram atualizados às 11h20 deste domingo (19)

10 maiores chuvas, por posto, nas últimas 24 horas:

Quiterianópolis (Posto Cruz) 151mm Aurora (Posto Soledade) 150mm Aurora (Posto Santa Vitória-Lages) 117.2mm Tauá (Posto Santa Tereza) 108 mm Crateús (Posto Monte Nebo) 101 mm Aurora (Posto Agrovila) 78.2 mm Catunda (Posto Paraíso) 75 mm Quixadá (Posto Ac. Pedras Brancas) 65.4 mm Aurora (Posto Aurora) 64 mm Chaval (Posto Chaval) 62 mm



Previsão

O Ceará deve seguir com condições favoráveis para chuva em todas as macrorregiões nos próximos dias.

No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns são esperadas chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, e que podem estar acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento.

Motivações

As chuvas neste momento se devem à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades na porção centro-sul do Ceará.

Além disso, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se em torno da Linha do Equador, colaborando para o aumento de instabilidade, principalmente na faixa litorânea. Além disso, efeitos locais, tais como, relevo e temperatura, também são fatores auxiliares para que se tenha uma maior condição de instabilidade e consequentemente maiores acumulados de chuva.