Rocha cai sobre homem enquanto ele tentava tirar foto em Cedro; veja vídeo

O que deveria ter sido mais uma manhã comum de caminhada por Cedro, no Interior do Ceará, transformou-se em um momento de tensão para o jornalista Marciel Bezerra. Uma enorme o pedra atingiu enquanto ele tentava tirar uma foto. O acidente, ocorrido no início de agosto, lesionou a perna esquerda do comunicador.

De acordo com Marciel, tudo aconteceu quando ele saiu para caminhar, na companhia de uma amiga, e decidiu parar em um ponto para tirar fotos. O local escolhido para os registros, no entanto, estaria em obras e, por isso, apresentaria várias rochas espalhadas.

Enquanto a amiga o esperava em uma via próxima ao canteiro de obras, o comunicador resolveu encostar o celular em uma das pedras, e se afastou, apoiando-se em uma rocha maior para tirar as fotos. Nesse momento, a pedra escorregou e caiu sobre o jornalista, prendendo suas pernas no chão.

RESGATE

Sozinho e com o celular fora de alcance, o primeiro instinto de Marciel foi gritar por socorro. Os pedidos de ajuda foram ouvidos pela amiga, que rapidamente foi ao seu encontro, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo o jornalista, a chegada da equipe de resgate demorou apenas 8 minutos e, durante todo o período em que esteve sob a pedra, conseguiu sentir as pernas normalmente. Ainda assim, Marciel foi levado para um hospital local, onde realizou exames de Raio-x e ultrassom.

LESÃO

Apesar do susto, o comunicador teve apenas lesões leves na perna esquerda, sendo orientado a manter-se de repouso por uma semana. Dias depois, Marciel passou por uma reavaliação com um ortopedista, que o liberou para voltar à rotina de exercícios, incluindo participação em uma corrida.