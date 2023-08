Festa de aniversário em Palmácia, no Ceará, tem 'guerra de bolo' e confusão por fatias; assista

O aniversário de 66 anos de emancipação política de Palmácia, celebrado essa segunda-feira (28), foi marcado por uma "guerra de bolo". Uma estrutura foi montada para organizar a entrega de fatias, mas a população da cidade do Maciço de Baturité, invadiu o local em busca das sobras.

"No final ficam aqueles farelos e o pessoal invadiu. Tem disciplinadores, a gente isola toda a área, mas infelizmente eles derrubaram a proteção. O povo invadiu e acabou em uma confusão", afirmou Marcondes Barbosa, vice-prefeito do município.

O gestor afirmou ainda que não foi "atingido por bolo algum", pois já havia se "afastado". No entanto, Marcondes disse que vereadores acabaram sendo atingidos pela sobremesa, mas ninguém se machucou.

Essa tradição ocorre há cerca de 20 anos. Nas imagens é possível ver pessoas pegando restos do bolo em potes, sacolas e jogando em outras pessoas.

Além da partilha do bolo, conforme Marcondes, houve ainda uma missa de ação de graças e uma queima de fogos de artifício para celebrar o aniversário da cidade.

